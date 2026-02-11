La NBA anuncia las duras sanciones tras la tremenda pelea entre Hornets y Pistons

Hasta cuatro jugadores, entre ellos el reincidente Isaiah Stewart, conocen ya la suspensión a la que deben hacer frente tras la batalla vivida en pista hace escasos días

La NBA no se ha andado con rodeos. Días después de la enorme batalla que se vivió en cancha de los Charlotte Hornets entre estos y los Detroit Pistons, la competición estadounidense ha determinado el castigo para los cuatro jugadores implicados, los cuales fueron expulsados tras protagonizar la mencionada pelea.

Según informa Shams Charania de ESPN, la competición estadounidense ha decidido suspender siete partidos a Isaiah Stewart, cuatro a Miles Bridges, cuatro a Moussa Diabate y dos a Jalen Duren. He aquí las imágenes de lo ocurrido.

Pese a que el incidente es común a todos los jugadores señalados, el motivo concreto de cada uno es diferente, explicando así los distintos castigos. De este modo, el pívot de los Detroit Pistons, Isaiah Stewart, ha recibido siete partidos por abandonar la banca y participar en la pelea; Miles Bridges y Moussa Diabaté cuatro partidos cada uno por pelear e intensificar el altercado; y por último Jalen Duren otros dos por iniciar el altercado y la pelea.

Los cuatro jugadores recibieron faltas técnicas y fueron expulsados ​​del partido del lunes. Stewart y Duren comenzarán a cumplir sus suspensiones el jueves cuando los Pistons visiten a los Toronto Raptors. Bridges y Diabaté también el jueves cuando los Hornets reciban a los Atlanta Hawks.

Isaiah Stewart, reincidente; y Jalen Duren, al All-Star

Así es. La NBA ha justificado que el castigo a Stewart sea mayor dado su historial de reiterados actos antideportivos –recordemos sin ir más lejos cuando se lanzó con todo para confrontar físicamente a LeBron James–.

Por otro lado, y por si había dudas, la Liga ha dejado claro que estas sanciones no tienen nada que ver con el All-Star que se celebra este fin de semanas en Los Ángeles, más exactamente en cancha de los Clippers. Por ello, Jalen Duren podrá participar en el partido de las estrellas, para el cual ha sido elegido como reserva.

Las declaraciones tras la pelea

El enfrentamiento, el cual duró más de 30 segundos, obligó a que se hiciese necesaria la presencia policial en la cancha. Ya con los ánimos calmados, Duren quitó hierro al asunto señalando que básicamente fue parte de un encuentro de alta intensidad. "Quizás fue un partido demasiado competitivo. Los ánimos estaban a flor de piel. Al final, nos encantaría que siguiera siendo baloncesto, pero las cosas pasan. Todos estaban jugando duro", explica.

En cuanto a Miles Bridges, este hizo uso de su perfil en la red social Instagram para mostrar sus impresiones y pedir perdón a su equipo. "¡Lo siento, nación Hornets! ¡Lo siento, Organización Hornets! Siempre protegeré a mis compañeros", sentenciaba.