Luka Doncic desata la locura en Madrid

El base esloveno ha estado en la capital española para un evento promocional y han sido muchos los seguidores que se han acercado para que les firme algún autógrafo

Luka Doncic, base esloveno de Los Angeles Lakers, asistió a un evento en una tienda deportiva de San Sebastián de los Reyes (Madrid) este lunes, y firmó autógrafos a los aficionados allí presentes, dos meses después de someterse a un tratamiento médico en el isquiotibial izquierdo.

El jugador también estuvo el pasado mes de abril en la capital española para comenzar un procedimiento que implicaba una inyección en el músculo lesionado para así acelerar su recuperación, aunque, desde entonces, no pudo regresar a tiempo para jugar los 'playoff' de la NBA con los Lakers.

Ahora, para un evento promocional, Doncic llegó junto a su equipo de trabajo, entre los que se encontraba su fisioterapeuta personal Javier Barrio, antiguo miembro del equipo médico del Real Madrid y actual empleado 'Laker', con el que coincidió en el club blanco durante sus primeros años como profesional.

Antes de entrar al acto, el esloveno atendió a varios de los aficionados que esperaban fuera del recinto, a los que firmó amablemente varias camisetas de Los Angeles Lakers y los Dallas Mavericks con su nombre y su reconocido dorsal 77, además de alguna otra del Real Madrid.

Un final de temporada muy agrio para Doncic

Está previsto que el base no regrese hasta la próxima temporada, ya que él mismo anunció en la red social Instagram su renuncia a disputar las ventanas clasificatorias para el Mundial de Catar 2027 con su país este verano para así pasar más tiempo con sus hijas, priorizando sus "responsabilidades como padre".

Hasta la lesión, Doncic disputó un total de 64 partidos la pasada temporada, con unos promedios por partido de 33,5 puntos, 7,7 rebotes y 8,3 asistencias. Con el curso ya terminado y con los New York Knicks como flamantes campeones de la NBA, se avecina un verano movido en Los Angeles Lakers.

Con Doncic como eje sobre el que pivotar su futuro, la franquicia angelina estaría cerca de renovar el contrato del alero Austin Reaves, según informaciones de Estados Unidos.

Otro que acaba contrato es la otra gran estrella de la franquicia, LeBron James, de 41 años, que tendrá en su mano decidir el próximo paso de su carrera.

Y la FIBA le pasa la pelota a Pau Gasol

Andreas Zagklis, secretario general de FIBA, aseguró este sábado que la participación de Pau Gasol en el proyecto de NBA Europa es algo que depende de la voluntad del español y destacó la relación muy cercana con el doble campeón de la liga de baloncesto estadounidense con Los Ángeles Lakers.

"Justo he estado sentado a su lado hace poco en Los Ángeles en una reunión sobre los Juegos. Pau es de los jugadores retirados más ocupados. Es algo que depende de él. Está cerca, veremos en el momento correcto si participará y cómo", dijo Zagklis en una mesa redonda en la que participó EFE en San Antonio en el marco de las Finales NBA.

La respuesta del catalán no ha tardado en llegar. El exjugador internacional español ha admitido que tiene la intención de "jugar un papel" en el nuevo modelo del baloncesto europeo que surja del desembarco de la NBA en el viejo continente, aunque ha subrayado que este rol debe encajar con "cosas importantes" que ha establecido en su vida.

Así lo manifestó este lunes el exala-pívot de la NBA en la presentación en Barcelona de la Pau Gasol Academy by Santander, cuya 22ª edición se celebrará del 29 de junio al 4 de julio con la participación de jóvenes jugadores de más de 30 países.

"Mi papel (en la futura competición) está por definir y estoy abierto a seguir escuchando. Veremos. Tengo cosas en mi vida que he establecido y que para mí son importantes y tengo que ver qué encaja dentro de ella, pero a la vez quiero jugar un papel significativo", señaló.