Petardazo de Kevin Durant, Stephen Curry y Giannis Antetokounmpo en la confirmación de un inesperado candidato al anillo

No en pocas ocasiones se habla de cambio de ciclo en la NBA. Pues bien, esta última madrugada serviría como ejemplo irrefutable para todos esos que entienden que los Stephen Curry, Kevin Durant y compañía deben ir dando un paso al lado, uno que deje el camino expedito a una nueva generación de súper estrellas. Lo explicamos.

Pese a que no se puede decir que Golden State Warriors, Houston Rockets o los propios Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo estén entre los favoritos al anillo, esta pasada noche tenían ante sí rivales propicios para salir victoriosos y avanzar en sus objetivos –para todos el suelo es playoffs–. Pues bien, se han llevado varapalo tras varapalo.

Empezando por el final –nos permitimos la licencia porque así lo exige lo ocurrido–, tenemos a unos Rockets en los que ni la presencia de Durant ha servido para evitar tres derrotas consecutivas por primera vez en toda la temporada; y lo que es peor, sufrir una casi humillante derrota en cancha de los Sacramento Kings.

Porque perder 111-98 no es locura alguna, pero hacerlo ante un equipo que solo había ganado 3 de los anteriores 20 encuentros ya es otra historia, uno que además tiene el peor diferencial de la Liga con un tremendo -11,6. Algo está pasando por Texas y no es nada bueno. Eso sí, KD a lo suyo con 23 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias.

Stephen Curry, sin ejército

Lo anunciamos en su momento y el tiempo no hace sino darnos la razón. Golden State ha repetido el pecado de los últimos años al dejar a Stephen Curry casi solo ante el peligro, lo cual convierte al equipo en una mediocridad que no sorprende que se lleve derrotas como la de anoche en casa ante Atlanta Hawks por 111-124.

Curry lo dio todo con 31 puntos y Jimmy Butler le secundó con 30, pero no pudieron ni competir por la victoria ante los de Georgia, a quienes el hecho de traspasar a Trae Young parece haberles sentado realmente bien.

Giannis Antetokounmpo, otro MVP en problemas

Contra Denver, y más en Colorado, se puede perder; sin embargo, hacerlo ante unos Nuggets que no cuentan con Nikola Jokic ni Jamal Murray –además de otras bajas– suena a debacle de los pies a la cabeza. Pues eso le ha pasado a unos Bucks que ni con 31 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias del griego han podido con la 'unidad B' de los chicos de David Adelman (108-104).

Minnesota no va de farol

Tal cual suena. En los análisis previos al inicio de la temporada 2025-26 de la NBA no faltaron –la mayoría– los que dijeron que Minnesota Timberwolves estaba fuera de toda pelea por el anillo. Sin embargo, el devenir de la campaña muestra todo lo contrario.

Para empezar los Wolves son uno de los pocos equipos que han derrotado al actual campeón, Oklahoma City Thunder, pero es que además anoche doblegaron a la criptonita de Shai y compañía, unos San Antonio Spurs a los que remontaron y tumbaron con 23 puntos de Anthony Edwards. Sí, los de Minneapolis vuelven a ser una piedra en el camino para cualquiera.

Resultados de la noche en la NBA

Orlando Magic 128-118 New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies 103-98 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 116-115 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 114-123 New York Knicks

Minnesota Timberwolves 104-103 San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder 124-112 Miami Heat

Denver Nuggets 108-104 Milwaukwee Bucks

Phoenix Suns 112-93 Washington Wizards

Golden State Warriors 111-124 Atlanta Hawks

Sacramento Kings 111-98 Houston Rockets