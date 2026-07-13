Pau Gasol explica la influencia de Pepu Hernández en la Eurocopa de Luis Aragonés

La leyenda del baloncesto español pone en valor lo que hizo la selección de baloncesto en 2006, cuando se hizo con un Mundial que supuso un auténtico cambio de paradigma en el deporte nacional

Han pasado ya 20 años –que se dice pronto–. Tras una larga trayectoria de sinsabores, o al menos de no tantos éxitos como los que estaban al alcance por talento, la selección española de baloncesto rompía todos los pronósticos para proclamarse campeona en el Mundial de Japón 2006, un título que hoy señala Pau Gasol como esencial para todo lo que vino después, incluida la Eurocopa de 2008 en fútbol con Luis Aragonés en el banquillo.

Pau Gasol y la influencia de Pepu Hernández en la selección de fútbol

Considerado el mejor jugador español de todos los tiempos, ganador de tres medallas olímpicas (dos platas y un bronce), un oro en el Mundial 2006, tres oros en el Eurobasket y dos anillos de la NBA con Los Angeles Lakers, el mayor de los Gasol recordó las antiguas comparaciones con la selección española de fútbol allá por 2006, durante un acto de la Federación Española de Baloncesto (FEB), con motivo del 20 aniversario del oro en Saitama; y sí, no puede dejar atrás que la clave estuvo en Pepu Hernández.

El histórico triunfo de la selección en el verano de 2006, que coincidió con la eliminación prematura unos meses antes del equipo de fútbol en el Mundial de Alemania, suscitó muchas críticas y comparaciones por aquel entonces. Por ello, y pese a destacar los logros posteriores de la selección de fútbol, Gasol señaló que algunos valores de 'La Familia' también trascendieron del baloncesto.

"Hubo cosas que sí pudieron influenciar de forma positiva. El ambiente, la familia, la música, la distensión, pero a la vez la ambición, el respeto o la cohesión dentro de un equipo. Quiero pensar que fueron positivas de cara a que luego España ganara el Europeo en 2008 y el Mundial en 2010. La mentalidad creo que se va pasando de generación en generación. La calidad humana de la selección a la que dio forma Pepu fue un factor clave", afirma.

La época dorada del deporte español

Los triunfos en baloncesto y fútbol también coincidieron con los de otros grandes deportistas españoles como el tenista Rafa Nadal y el piloto de Fórmula Uno Fernando Alonso, dando lugar a una de las épocas más gloriosas.

"Se juntaron muchas cosas. El mensaje que mandamos y demostramos es que si trabajas y haces las cosas bien, si crees en ti y te esfuerzas puedes conseguir cosas muy importantes, especiales y excepcionales. Ese fue uno, sino el mejor equipo del que he formado parte en muchos sentidos. Fue un éxito que trascendió y que marcó un antes y un después. Eso tiene un valor muy, muy grande", valora.

Por último, Pau, MVP de aquel torneo, guarda grandes recuerdos de la final pese a tener que seguirla entera desde el banquillo a causa de una la lesión en la semifinal ante Grecia. "Disfruté muchísimo como compañero y como espectador de lujo. Fue una exhibición de principio a fin. De baloncesto, de ataque, de defensa, de conjunción, de grupo...Fue maravilloso ver aquel partido. Estoy súper orgulloso de haber formado parte de este equipazo, de este grupo humano", sentencia.