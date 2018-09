Entrenamiento del Betis, con Bartra y Francis con el grupo

El Real Betis ha completado en la mañana de hoy martes una nueva sesión de entrenamiento preparatoria de cara al debut en Europa League del próximo jueves. Con vistas ello, Quique Setién ha contado con Bartra y Francis dentro del groso del grupo, llegando a trabajar con normalidad a pesar de estar dentro de la lista de dudas.

Así, no ha podido contar con las otras dos grandes incógnitas para el encuentro ante Olympiakos. Feddal y Carvalho siguen en el proceso de recuperación y apurarán lo máximo posible para llegar a la cita, aunque todo indica que el cántabro no arriesgará y no serán de la partida en El Pireo.