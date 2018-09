Setién: "No estamos finos, pero los goles llegarán"

Quique Setién comparecía a sala de prensa con un sabor agridulce. Fiel a su filosofía, acabó satisfecho por el juego y la imagen, pero el Betis no obtuvo un rédito proporcional a tanta superioridad exhibida.

"Hemos hecho muchas cosas bien, hemos dominado el espacio, el balón, la posesión, pero no sé las veces que hemos podido tirar. Es verdad que también hemos sufrido acciones de peligro. Sin embargo, nos vamos un poco triste porque era un partido para haber ganado. Es verdad que no estamos viendo puerta, nos está costando. No estamos finos de cara a portería, pero los goles llegarán y que todo lo que generamos lo convertiremos en goles y sumaremos puntos".

El preparador santanderino resaltó la imagen ofecida en Atenas. "Hay cosas que tú no puedes controlar. No es fácil ir a Valencia o venir aquí, ante un equipo que en 19 de los últimos 20 años ha sido campeón. Venir a su campo y jugar mejor que ellos, hemos jugado muy bien en muchos momentos. Es verdad que nos ha faltado esa precisión en los metros finales. Pero hasta ahí podemos llegar. Qué van a querer los jugadores que dar el mejor pase, el mejor remate. Las cosas que podemos controlar creo que las hacemos bien, hemos minimizado a un gran equipo, en su estadio y ante su afición. Hay que estar orgulloso por la imagen que hemos dado", consideró, destacando la profundidad del banquillo bético: "Esto ya lo sabía. Ya sé que tenemos una plantilla amplia y que todos son importantes. Es una tranquilidad que cualquiera que puede jugar lo va a hacer bien. Una satisfacción. Podemos afrontar las tres competiciones que nos va tocar este año con todas las garantías".

Por último, pese a la imagen y el punto obtenido, Setién no se ve como claro favorito para colarse entre los dos primeros. "Hemos demostrado que hemos sido superiores al Olympiacos, pero en principio no cambiaría mi opinión acerca de lo difícil que va a ser lograr la clasificación. Sé que al Milan le ha costado. Olympiacos ha tenido también varias ocasiones. A la espera de ver al Milan y al Dudelange hemos sumado un punto, que nos viene muy bien. Con jugadores que no han jugado en Europa, incluido yo. Tenemos que seguir en nuestra línea. Jugar bien y que al final, como ha sido el caso del entrenador rival, nos ha felicitado. Es un orgullo que te lo diga un entrenador de un equipo como este", apostilló.