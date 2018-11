Racing-Betis (0-1): Nadie es profeta en su tierra

Ironías del destino, en la vuelta de Setién a la casa en la que se formó como jugador y entrenador, el Betis puso boca abajo su librillo.

El técnico verdiblanco siente que nadie le entiende cuando explica los motivos por los que el resultado nunca es lo más importante para él. "Si uno juega bien al fútbol, al final los resultados, llegan", dice la base de su teoría. En El Sardinero, sin embargo, sucedió lo contrario. Ganó con un tanto de penalti, en una de sus pocas ocasiones, por momentos recibió un buen baño, la imagen del equipo no fue buena y sólo fue capaz de hacer retroceder al Racing a base de montar transiciones rápidas. Nadie es profeta en su tierra y Setién se fue a casa enfadado porque no le gusta ganar así. Su equipo no pudo monopolizar el balón ante un rival de Segunda B que le ganaba en casi todo los aspectos del juego; pero nadie le criticará, pues a cambio sacó un resultado positivo para la vuelta, volvió a dejar la portería a cero y, además, demostró que sí tiene un 'plan B': con Canales a la batuta y con gente como Tello, Boudebouz, Inui o Sergio León, entre otros, este Betis tiene capacidad para hacer daño con un juego más vertical y sin masticar tanto las jugadas. Otra cosa es que luego Setién quiera activarlo o lo deje únicamente para cuando no le quede más remedio y se tope con un rival que le quite el balón como ayer hizo el Racing, pero que conste en acta que sí hay alternativas.

De entrada, el técnico bético repartió minutos entre los más necesitados y los más pujantes. Debutó Edgar y un muy activo Kaptoum sumó su primera titularidad en partido oficial, a ellos se uniría luego Robert, la nueva perla de la cantera, que dispuso de diez minutitos para mostrar su valentía y descaro.

Enfrente, el Racing salió con ese ritmo que pedía su excitación. Motivado quizás en exceso, prometió quitarle el balón a uno de los equipos de toda Europa que más posesión amasa y lo cumplió. Movió el balón de un lado a otro de un terreno de juego en perfecto estado de revista y regado por la débil lluvia que caía sobre Santander, pero a cambio dejaba espacios bien explotados con las conducciones interiores de Canales e Inui, la imaginación de Boudebouz y la movilidad de un Sergio León que lucía por primera vez el brazalete de capitán bético.

Los tres de arriba, que eran los que más necesidad tienen de reivindicarse y de ganar algo de confianza fabricaron el único tanto del partido cuando sólo habían transcurrido siete minutos de partido: Boudebouz se giró con el balón y enebró la aguja con estilo, filtrando el balón entre los centrales para dejar a Inui solo ante Crespo, quien le arrolló y le derribó dentro del área. El penalti lo transformó en gol Sergio León con un disparo flojito y centrado que le debe servir para ir soltando esa ansiedad acumulada.

Mucho menos enchufado se vio a un Feddal muy falto de ritmo y que, después de soltar un manotazo que por suerte se quedó sin sancionar, cometió un error en un control, perdió la pelota y se vio obligado a cometer una falta táctica que le acarreó la penitencia de cargar con una tarjeta amarilla desde el 18'. También sufrían los carrileros (Barragán y Tello) con la velocidad y la habilidad de Nico Hidalgo y, sobre todo, de Enzo Lombardo. Una gran acción del primero acabó con un cabezazo desviado del ´pichichi´ racinguista, Jon Ander; mientras que el segundo se marcó a renglón seguido un eslalon en diagonal y soltó un potente latigazo desde la frontal acunado con seguridad por Joel Robles.

Y es que el 0-1 serenó más a los locales, que retomaron su intención de tocar con sentido, tener el balón y apretar mucho a los verdiblancos con una presión altísima tras pérdida que mostraba las costuras de un Feddal sin ritmo de competición y de Edgar, que sufrió los nervios del debut. El Racing negó la salida vía Bartra y obligaba a salir en conducción al zaguero del filial y al marroquí, cuyo sufrimiento era palpable. Sólo cuando Kaptoum y Canales bajaban a recibir, el Betis lograba salir. Y únicamente inquietaban algo a contraestilo, cuando hallaban espacios y podían correr. Por el contrario, los locales se gustaban y acabaron el primer acto embotellando al Betis. Al descanso se llegó sin más noticias en ataque desde el gol, con dos disparos muy centrados del exbético Cejudo, el segundo tras la enésima acción individual del desequilibrante Enzo, y con los niveles de posesión más igualados en lo que va de año.

La segunda parte mantuvo la temática de fondo. El Betis atacaba mediante transiciones rápidas y el Racing metía miedo a base de tesón y claridad de ideas. Canales botó una falta lateral y encontó solo en el segundo palo a Bartra, que cabeceó a las manos del meta. En la acción siguiente, una indecisión del catalán tras un nuevo error de Feddal dejó a Jon Ander solo ante Joel, muy rápido para abortar el peligro.

Lo mejor de la segunda mitad llegó en un minuto: a Sergio León le salió mordido el golpeo tras una gran contra llevada entre Kaptoum, Inui y Tello; quien tampoco encontró el mejor remate a otra transición veloz tras una recuperación del recién entrado Guardado, que volvía tras su lesión en el Wanda y que ayudó de manera decisiva en la resta. También tuvo minutos Joaquín y se estrenó Robert, un nombre que promete dar muchas alegrías al beticismo más pronto que tarde y que vio desde la banda, preparado ya para entrar, cómo el poste se convertía en el mejor aliado de los heliopolitanos. Y es que a 15 del final, Jon Ander cabeceó una falta lateral totalmente libre de marca y el balón se estrelló en el palo derecho de Joel, dejando el marcador como estaba: con una apuradísima victoria del Betis. Con portería a cero y rentabilidad de ocasiones. De esas que no le gustan a Setién, pero de esas que muchos le piden y que, al fin y al cabo, valen lo mismo que las demás.

- Ficha técnica

0.- Racing de Santander: Iván Crespo; Aitor Buñuel, Óscar Gil, Castañeda, Puras; Sergio Ruiz, Rivero (De Vicente, min 68); Hidalgo (César Díaz, min 46), Cejudo (Cayarga, min 61), Lombardo; y Jon Ander.

1.- Betis: Joel; Barragán, Edgar, Bartra, Feddal, Tello; Kaptoum, Canales (Joaquín, min 70), Inui (Robert, min 80); Boudebouz (Guardado, min 62); y Sergio León.

Goles: 0-1, min 8. Sergio León, de penalti.

Árbitro: Eduardo Prieto Iglesias. Mostró cartulina amarilla a Feddal, Kaptoum y Boudebouz por el Betis y a Hidalgo, Puras y Buñuel por el Racing.

Incidencias: partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en los Campos de Sport de La Albericia ante 17.398 espectadores.