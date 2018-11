Joao Mario, del ostracismo a la puerta grande

Joao Mario ha pasado del ostracismo a la puerta grande tras el superlativo partido frente al Genoa el pasado sábado (5-0). El jugador portugués anotó un gol y repartió tres asistencias, convirtiéndose así en el jugador más destacado del encuentro.

El centrocampista, de 25 años, se proclamó campeón de Europa con Portugal en 2016 pero no le sirvió para ser titular en su club. Estuvo marginado durante toda la temporada pasada y no ha sido hasta el encuentro en cuestión cuando se ha `elevado´. Mario, que era la primera opción del Real Betis (por delante de Rafinha y Lo Celso), iba a salir previsiblemente del Inter en el mercado de fichajes de enero al no tener minutos. No obstante, la actuación del luso en el último partido de la Serie A puede cambiar tanto los planes del propio futbolista como los de Spalletti, entrenador del Inter.