Haro, sobre el mercado, el Rennes, Setién, la despedida de 2018 en el Villamarín...

El presidente del Betis, Ángel Haro, fue el último invitado del año al programa de la televisión del club 'Heliópolis', donde hizo balance de un 2018 redondo.

- A falta del partido ante el Eibar, el año ha sido muy positivo.

- Ésa es la palabra. Ha sido un año extraordinario en lo institucional, porque se le ha dado la tranquilidad que necesitaba el club, y, hablando de lo deportivo, el principal motor de la entidad, el balance es también positivo. La línea de todas nuestras secciones es buena.

- El club sigue creciendo.

- Estamos marcando hitos. Ya tenemos el mayor presupuesto de nuestra historia, y lo ideal sería entrar en este círculo virtuoso de mejor equipo, más ingresos; mejor equipo, mayores éxitos deportivos. Parece que, afortunadamente, estamos ahí, en una buena tendencia. Pero no hay que lanzar las campanas al vuelo, porque esto se basa en el trabajo y en el esfuerzo diarios.

- Y, por empezar por lo último, el Rennes será el rival en los dieciseisavos de la Europa League.

- El hecho de que no haya desplazamientos largos y de que vayamos a un buen campo ya son cosas que debemos celebrar. Está claro que no nos iban a tocar, por ser cabezas de serie, 'cocos' fuertes, pero, sin perder el respeto a un equipo histórico y bastante competitivo en la Ligue 1, afrontamos la eliminatoria con opciones de sacar algo positivo.

- Y huele a otra 'marea verde'...

- Todavía queda tiempo, aunque hay mejores posibilidades si se buscan las combinaciones con antelación. Rennes está relativamente cerca y es una ciudad bonita de la Bretaña francesa, también para hacer turismo. Pero quedan dos meses, que en fútbol es una eternidad. Nos quedan encuentros importantes en LaLiga y una eliminatoria intensa de Copa del Rey en el mes de enero ante la Real Sociedad (ojalá pudiéramos seguir pasando fases). Lo bonito es que sigamos vivos en estas competiciones, lo que debe ser la realidad de un club como el Betis, su forma de vida, no los temas judiciales.

- Volviendo a LaLiga, el Betis ha vuelto a puestos europeos.

- El equipo vive un momento de optimismo que se plasmó en las ganas de ganar al Espanyol. Cuando quedaban pocos minutos, no nos conformamos con el empate, sino que fuimos hacia arriba. La segunda parte fue de mucho dominio de balón; al final, dio sus frutos con esa magnífica falta de Tello y el gol final, tras una gran acción de Lo Celso. El míster está gestionando bien el equipo, dando oportunidades a todos los jugadores. Prueba de ello es que todo el que sale lo hace mejor o igual al menos que al que sustituye. Todos están capacitados para ser titulares en este Betis, por lo que tienen que seguir trabajando y esperar su momento.

- El sábado debe haber una fiesta para despedir el año, ¿no?

- Me gustaría que hubiese un lleno y que la afición vuelva a llevar al equipo en volandas, porque parece que esto está hecho y queda un mundo. Estamos bien, en puestos europeos, pero hay que seguir ganando, en esta dinámica positiva, para lo que el bético es fundamental. Las entradas se están vendiendo prácticamente todas, pero un buen número de abonados no va, dejando su asiento vacío, por lo que tenemos que fomentar la cultura de la cesión de abono para que el campo esté siempre lleno. Siempre va a haber un bético deseando ir al estadio a ver a su equipo.

- También ha habido momentos difíciles...

- Los ha habido, pero la confianza en el proyecto, en el cuerpo técnico, en las personas que están llevando la batuta de lo deportivo, nos invitaba a ser optimistas, al margen de un cierto runrún que podía existir. Estábamos muy convencidos, muy tranquilos, como el año anterior por estas fechas, cuando caímos en la Copa del Rey. Como ahora, tuvimos confianza en el cuerpo técnico y las cosas salieron bien.

- La línea es ascendente.

- Al margen de cómo se vaya deportivamente, que es un hecho que vamos bien tanto en fútbol como en el resto de secciones, hay que poner en valor el trabajo que se está haciendo para poner unas bases, unas estructuras, para que el crecimiento sea sólido. Queremos que esto no sea un pico en un año determinado, sino una constante. Que todos los años estemos en Europa League o con opciones de estarlo. Que seamos un club sólido, asentado, fuera de los problemas judiciales (que ya se han acabado), y con perspectiva. El Betis ya es otra cosa. Empezamos 2018 muy bien y esperamos acabarlo, como la temporada, con este regusto agradable.

- ¿Dónde ve al Betis en 2019?

- A corto o medio plazo, como defendíamos en el ideario de 'Ahora, Betis, Ahora', debemos estar compitiendo de forma asidua por competiciones europeas; si puede ser Europa League, bien, si es Champions, mejor. Cuando nos dicen que 'este año tenemos que ir de verdad' no podemos obviar que LaLiga está muy igualada, muy competida. No podemos olvidar nuestros orígenes. El Betis debe ser un equipo que aspire a todo, pero no con soberbia ni prepotencia. Eso no es Betis, sino el equipo del trabajo, del esfuerzo y de la humildad por bandera. No es la exigencia de estar ahí porque sí, sino valorando el trabajo diario y lo que se consigue poco a poco.

- ¿Prefiere un título o jugar la Champions?

- Casi mejor un título, porque, por ejemplo, si es el de la Europa League, nos daría paso directamente a jugar la Champions League la próxima temporada. Sería un dos por uno. La Copa del Rey también es un título muy querido por los béticos y nos daría igualmente opciones de jugar competiciones europeas. Un título siempre te da más opciones. La Champions, hoy en día, es la gran Liga. Participar en ese torneo te da la posibilidad de dar otro salto, pero plantearse metas muy altas está muy bien internamente, sin crear una situación de estrés al que tiene que conseguirla. Tenemos que seguir ganando partido tras partido. Vamos a pensar en el Eibar.

- También se crece en lo institucional, ¿verdad?

- En LaLiga estamos en la comisión ejecutiva, que es donde, al fin y al cabo, se toman decisiones. La RFEF está contando con nosotros para muchas cosas también. Al Betis no se lo ve ya como un club donde había personas que podían estar un año o dos, sino que es una institución estable, ejemplar en muchos temas. Eso lo notamos en los palcos. LaLiga entiende que el del Betis es un modelo al que imitar, y eso es satisfactorio y algo de lo que sentirnos orgullosos todos. Además, la culminación de ese Betis de los béticos es también digno de elogiar. Aquí no se le da la importancia que sí le dan fuera, incluso internacionalmente. Hemos blindado el club a manos extranjeras, con un 30% no acumulable, más otro 15-16% que no va a las juntas, por lo que es muy difícil que alguien aglutine la mayoría accionarial del club. Eso hace que el interés de un accionista tipo fondo de inversión decaiga, porque es prácticamente imposible conseguir más del 50%. Además, los que tenemos un paquete algo mayor no vamos a vender nuestros títulos en la vida. Es importante que el club se quede entre los béticos, porque, respetando otras fórmulas de gobierno, por la idiosincrasia especial de un club como el Betis, entendemos que debe quedarse entre béticos.

- Setién tiene parte de culpa en lo que el Betis es ahora.

- Al final, todo el mundo tiene su alineación y su entrenador preferido. Quique es una figura de consenso. Junto a su cuerpo técnico, ha conseguido que los futbolistas se crean mejores y estén creciendo, además de poner en valor a la cantera y de conseguir que tengamos una forma de jugar reconocible. Lo mejor de todo es que está consiguiendo que tengamos éxitos deportivos. Realmente, son más los aficionados que te dan tranquilidad y confianza. A los otros, los respeto; es normal. Pero hace tiempo que no iba con tanta tranquilidad a los partidos, incluso ante equipos que son teóricamente mejores que tú, porque sé que el Betis va a dar siempre la cara. Podrás ganar o perder, porque esto es un deporte y puede pasar cualquier cosa, pero, como pasó ante el Espanyol, existe otra convicción. En otra época, ese 1-0 no se habría remontado, pero confiaba en que el equipo tendría opciones de hacerlo. Esa sensación es muy gratificante. El consejo de administrador y la comisión deportiva han puesto un gran equipo en manos de Setién, pero, al final, hay que conseguir que la banda suene bien. El entrenador, como director de orquesta, está logrando que el Betis suene muy bien y que sus jugadores estén creciendo, haciendo crecer al club también.

- Tiene una gran plantilla.

- En esa comisión deportiva también tiene mucho que ver Quique, porque opina y participa en las decisiones. Es importante hacer un equipo, un grupo, con calidad humana y no sólo futbolística. Cuando uno entra en el vestuario o comparte un viaje con ellos ve un grupo unido de personas que desarrollan una profesión, pero que están contentos con su trabajo. Eso se traslada a los éxitos deportivos.

- Carvalho, Canales, Lo Celso...

- Están dando un nivel espléndido. En algunos casos, también nos están sorprendiendo, pues pensábamos que iban a dar un nivel alto, pero no tan alto. Es la señal de que las cosas se están haciendo con criterio.

- Y, ahora, el mercado invernal.

- No es fácil. En la delantera, menos, porque el gol es lo más caro en el fútbol. Cuando hay un jugador que destaca en un equipo porque mete goles, obviamente, no es barato. Hay que ir con cierta tranquilidad al mercado, haciendo un buen trabajo de 'scouting' y de secretaría técnica. No podemos gastarnos cualquier importe en un jugador, sino confiar en lo que tenemos y tratarlo como una oportunidad de mercado. Si aparece una que valga la pena, nos lanzaremos, pero siempre con la prudencia por bandera. No podemos asegurar que vaya a venir un fichaje; si viene, será alguien que aporte valor a la plantilla. No nos podemos permitir experimentos a estas alturas. Lo ideal sería tenerlo lo antes posible, pero, a veces, los últimos días aparecen opciones que teóricamente no iban a estar a tu nivel por el importe o porque un club debe dar salida a un jugador para incorporar a otro. Mediados de mercado sería un buen termómetro para saber si habrá opción de que venga o no, de si habrá un 'efecto dominó'.