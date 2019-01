Guardado: "Por este resultado no vamos a perder la ilusión"

Una de las novedades de la lista de Setién para el partido ante el Huesca era la vuelta de Andrés Guardado. El jugador mexicano ha saltado al terreno de juego en el segundo tiempo tras el gol de Sanabria, pero no ha podido celebrar su vuelta con una victoria. Guardado, tras el partido, ha querido levantar la moral de los aficionados béticos afirmando que esta derrota no le va a quitar la ilusión al equipo por hacer un buen año.

Los errores del Betis fueron decisivos: "Veníamos con la ilusión, la ilusión sigue, por un resultado como el de hoy no vamos a perder la ilusión de meternos en Europa otra vez. Nos encontramos un Huesca con mucha necesidad, se les notaban mucho las ganas de luchar por el descenso. Con todo el respeto por el Huesca creo que más lo perdimos nosotros que ellos lo ganaron. Regalamos el empate y perdimos la intensidad. Teníamos el partido controlado, la oportunidad de alargar el marcador y bueno, cuando no matas los partido pasa lo que pasa".

Hoy el Betis no fue eficaz en el pase: "Creo que nos ha faltado más efectividad en el pase y efectividad arriba, cuando éramos más verticales y llegábamos a su zona de peligro no definíamos del todo bien y bueno, creo que con la pelota no fue de los mejores partidos y hay que asumir lo que no se hizo bien. Tenemos que desconectar rápido esta sensación con la que nos vamos hoy y bueno, ahora tenemos la Copa y luego viene el Madrid".

Al equipo le cuesta cuando empieza marcando: "Puede ser, al final los partidos están ahí, puede ser que cuando nos ponemos por encima no somos capaces de matar los partidos. Tenemos que analizar eso. Nosotros intentamos dominar los partidos pero bueno, cuando no consigues ese segundo gol que te da el colchón al final cualquier rival te da la vuelta".

Que le pide Guardado a los Reyes Magos: "Le pediría que me diera salud, a partir de ahí me encargo yo. Teniendo salud todos sabemos el equipo que tenemos. Sabemos que es posible llegar lejos en las tres competiciones".