William Carvalho: "Mi salida del Sporting no fue fácil"

William Carvalho volvió al Alvalade para estar presente en el duelo del pasado sábado entre su anterior equipo, el Sporting de Lisboa, y el Moreirense. Al finalizar el encuentro, concedió una breve entrevista a la cadena SIC, que le preguntó por su salida del equipo luso.

En dicha entrevista, el centrocampista del Betis reconoció que volver a su antiguo estadio "fue algo extraño". En cuanto a su salida del club el futbolista aseguró: "No fue una situación fácil. Salí de una forma que no quería, pero ambas partes llegaron a un acuerdo y mi caso quedó pronto resuelto".

Carvalho también dijo que el Sporting es el club de su "corazón", pero muestra su deseo de jugar contra su exequipo en la Europa League. No obstante, aclaró: "si juego contra el Sporting y marco, no lo voy a celebrar. Nunca jugué contra el Sporting y me gustaría enfretarme a él en la final de la Europa League".