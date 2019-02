Feddal vuelve por sus fueros un año después de su lesión

Zouhair Feddal cumple año después de la lesión en el tendón de Aquiles que le tuvo fuera de los terrenos de juego durante seis meses.

El defensa se lesionó en el choque ante el Villarreal y por culpa de la rotura se perdió el Mundial de Rusia.

El ex del Alavés se encuentra ahora en un buen momento justo cuando llega la efeméride. Está encadenando titularidades y ante el Atlético de Madrid volvió a cuajar un buen partido. El defensa zurdo compite con Sidnei, que ha entrado con buen pie en el Betis, por un puesto.

Setién ha intentado recuperar al mejor Feddal dándole minutos de juego para ganar ritmo de competición y adaptarse de nuevo a sus compañeros. El jugador siempre fue fijo en el once de Setién en su primera temporada, sin embargo las lesiones y la llegada de Sidnei lo han dificultado. Feddal no se rinde y venderá caro su puesto en el once.