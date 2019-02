Escudé: "Sería un logro que pasara el Rennes"

Julien Escudé (39) no sólo jugó en el Stade Rennais durante cuatro temporadas, sino que además va cada mes a ver jugar en directo al equipo bretón, rival del Betis en los dieciseisavos de final de la Europa League, una competición que el zaguero galo levantó en dos ocasiones como jugador sevillista. El otrora central, retirado desde 2014, pasó seis años de su vida en la capital hispalense, donde tuvo tiempo sobradamente de conocer cómo se vive el fútbol en Heliópolis y el peso que tiene el club verdiblanco, al que conoce de primera mano. Por ello, no duda a la hora de asegurar, en una charla con ESTADIO, que, para el Rennes, "pasar a octavos sería un auténtico logro".

- Tengo entendido que va muy a menudo a Rennes. ¿Es así?

- Exactamente. Tengo un hijo que vive allí, con su madre. Una vez al mes voy para allá y siempre intento que coincida con un partido del equipo, para verlo en directo.

- ¿Y qué se dice de la eliminatoria ante el Betis por allí?

- Que es muy importante. En el Rennes siempre han luchado por conseguir un puesto que dé acceso a la Europa League. Esta vez, han tenido la suerte de llegar y, ahora, saben que se van a enfrentar a un equipo histórico, como es el Betis.

- ¿Cómo ve este enfrentamiento entre el Rennes, en el que usted pasó cuatro temporadas, y el de Quique Setién?

- Por el nivel de LaLiga y la calidad del Betis, sería un logro para el Rennes pasar. El Betis tiene mucho el balón y se lo hace muy difícil a los rivales. El Rennes ha tenido varios altibajos esta temporada, además.

- Sí, pero ha mejorado desde que Julien Stephan se hizo cargo del equipo. ¿Qué ha cambiado?

- La dinámica es mejor, con un entrenador de futuro. En el club también han cambiado con su política desde la llegada de Olivier Létang (el presidente). La entidad ha alcanzado la profesionalización de su mano, ha logrado fichajes importantes y organización dentro del club. Esa base importante está dando ahora sus frutos.

- Últimamente, fuera de casa sólo ha perdido con el PSG€

- Sí, porque el Rennes tiene mucha velocidad con sus delanteros, mucha potencia. Le viene bien jugar con espacios. Y tiene a Ben Arfa. Pero siempre le ha costado más al Rennes jugar en casa.

- ¿Tienen presión por pasar?

- Sí y no. Sí, porque el Rennes invierte con Pinault (dueño), mejorando el estadio€ Pero, por otra parte, no cuenta con una afición muy dura. No hay una cultura muy futbolística€ La presión alrededor del club no tiene nada que ver con la que hay en Sevilla. Es decir, el objetivo es ir a Europa, pero, si no se logra, pues nada; ya se intentará otro año.

- Bourigeaud, Ben Arfa y Sarr. ¿Es la media punta lo más peligroso del Rennes?

- Exactamente. Y también destacaría a Grenier, que salió del Lyon. En defensa son fuertes, sin grandes cosas destacadas, pero acumula su potencial arriba, con Ben Arfa, Sarr€

- ¿Como está Hatem?

- Va cogiendo ritmo. El nuevo entrenador lo está poniendo más y está compitiendo cada fin de semana. Si tiene un buen día, puede decidir cualquier partido, sin duda.