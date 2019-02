Haro espera que la ciudad deportiva sea una "referencia en Europa"

Hoy ha tenido lugar en Dos Hermanas la firma de adjudicación de los terrenos en los que el Betis construirá su nueva ciudad deportiva. El alcalde de la localidad, Francisco Toscano, y el presidente del Betis, Ángel Haro, han valorado el acuerdo.

Haro espera que la ciudad deportiva sea un referente: "Hemos dicho que para el Betis es muy importante su cantera y aquí lo demostramos con unas instalaciones que serán pioneras en Europa, desde un punto de sostenibilidad e inteligencia. Tenía que ser en Dos Hermanas porque Dos Hermanas y el Betis están unidos por muchas cosas. Es la ciudad donde más béticos hay en proporción. Hay muchos accionistas y abonados béticos. Tenemos a Arzu, Varela o Rivas, que ganaron en 2005 la Copa. Se unen otras circunstancias estratégicas de conexiones, de hectáreas disponibles. No esperamos que sea una de las mejores de España sino un referente en Europa", ha señalado el empresario.

El presidente verdiblanco espera que las obras se inicien lo antes posible: "Se inicia un momento importante y nos ponemos manos a la obra para que este primer paso se convierta en realidad lo antes posible. La idea es trabajar lo antes posible. Me gustaría tener movimientos de tierra lo antes posible. Se ha faseado la ciudad deportiva. Tenemos que tener cinco o seis campos lo antes posible. Nos gustaría que el proyecto sea sostenible, que haya relación con el ayuntamiento para que no sea sólo algo del Betis, sino de la ciudad".

La primera fase esperan que esté lista en junio y que se pueda trabajar ya allí en septiembre: "Serán seis campos como los campos que tenemos en la ciudad deportiva actual. También tendrá que haber una urbanización de cierto grado, por lo que es difícil de valorar la inversión, pero será de cinco o seis millones. El estadio va a estar muy bien comunicado, no va a haber ni diez minutos de distancia".

A Haro también le han preguntado por la actualidad deportiva del equipo: "Tenemos un partido importante contra el Alavés, que hay que centrarse en ello. Luego la vuelta de Copa la afrontamos con ilusión. Ayer el equipo se vino arriba en el segundo tiempo".

El directivo también ha condenado los actos violentos en Rennes y ha destacado el civismo de la afición del Betis: "Desde el Betis se condena cualquier violencia, cuando hay violencia ya no hay colores. Los informes que nos llega parece que fue una reyerta entre aficionados del propio Betis, unos 20. Somos ejemplo cuando viajamos de una afición amigable, unida con la afición local. Es muy triste que se vaya a una ciudad a darse guantazos. No es una reyerta entre distintos club, no favorece a la imagen del club pero no tiene nada que ver con la imagen habitual del aficionado del Betis, que dista mucho de este comportamiento".

Toscano, "encantado de contribuir"

El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, también ha valorado el acuerdo: "Estamos encantados de haber contribuido al inicio de esta nueva ciudad deportiva. Nos podemos felicitar ambas partes, tanto los vecinos de Dos Hermanas como el Betis", ha dicho el primer edil, quien ahora espera que el Betis se ponga manos a la obra: "Ellos tenían unos hitos de prisa y teníamos que corresponderle. A día de hoy hemos sido capaces. De momento hemos llegado a los plazos, que era a mediados de febrero haber superado todos los trámites burocráticos. Ahora nos toca apremiarlos a ellos. Sus prisas es porque tienen que estar construidos para finales de junio. Si no lo han terminado tienen que darse prisa para presentar los permisos de obra para los campos de fútbol. Es factible el objetivo para terminar en junio los campos, que la Federación los homologue y puedan usarse en septiembre. Ahora el reto es vuestro".

Toscano ha destacado el buen talante de la directiva del Betis en todo momento: "Tengo que decir de esta directiva que siempre he visto una directiva con ilusiones y humilde. Ponen los pies en el suelo y es lo que nos ha llevado a apoyarles. El proyecto es ambicioso. Harán seguro una gran ciudad deportiva poco a poco. Lo primero son las necesidades más básicas que necesitan como club. Tienen más de 50 hectáreas en extensión. La ciudad deportiva del Sevilla usa 18 hectáreas y tiene una reserva de 25. La más grande de Europa es la del Manchester y tiene 30 incluyendo el campo principal. Todo el equipo que tienen de fisios, psicólogos en determinados momentos pueden colaborar con las entidades deportivas de Dos Hermanas. Es también algo único con respecto a otras ciudades deportivas. Es una interrelacion deportiva y social que sale de los ámbitos deportivos".