Marcos Álvarez: "Jesé tiene características de jugador top"

La titularidad de Jesé Rodríguez en el partido contra el Deportivo Alavés el pasado domingo dejó claro que Quique Setién cuenta de verdad con él. Y éste no defraudó, mostrándose participativo y teniendo varias ocasiones de gol. En la segunda parte fue sustituido por Sergio León y se llevó la ovación de la afición, lo que demuestra que los béticos también confían en el canario y en todo lo que puede aportar al equipo.

Así lo ha explicado el preparador físico del Betis, Marcos Álvarez, en Betis TV: "Jesé es un jugador que no vamos a descubrir la calidad que tiene. Ha salido del Real Madrid y viene del PSG. Tiene características de jugador top. Su situación era complicada a nivel profesional y personal. Ahora está en condiciones de volver a la élite. Él es consciente de lo que se está jugando. Va con una losa a la espalda. Lleva una carga que a la gente le hace dudar, y se entiende, pero él desde el primer día hasta hoy ha trabajado como el que más, con la máxima ilusión posible y humildad".

También dijo que "hace sesiones extra diariamente". "No vino con sobrepeso. Era cuestión de que empezara a jugar partidos. Lleva casi un año sin jugar. Ante eso, no tengo duda de que es un jugador que va a salir adelante por su responsabilidad y trabajo diario. En estos minutos ha ido cada vez mejor, la lástima es que no metiera el gol, si no pega otro salto más de autoestima y de volver a ser el Jesé que se conoció en su momento", explicó sobre la situación del canario.

Por otro lado, habló sobre Diego Lainez, del que dijo: "Tiene 18 años, pero mucha personalidad y está curtido. Llegó a jugar 40 o 50 partidos con el América, equipo de los más importantes de México, y eso es una responsabilidad grande. Desde que llegó lo he visto como uno más. Estamos haciendo un trabajo específico en el gimnasio para aumentarle el tren superior. Se encuentra a gusto con ese trabajo y además esta muy integrado y cuando sale al campo es él. Es un jugador desequilibrante. Nos va a dar muchas alegrías".

Para finalizar, añadió lo que piensa sobre Emerson, quien ha sido presentado este martes: "Lo hemos visto poco. Tiene buena trayectoria. Tiene buenas condiciones físicas que hemos visto en este poco tiempo, pero es una incógnita a la hora de competir. El míster tendrá que buscarle un hueco poco a poco".