Víctor Sánchez del Amo: "En el Betis nos criticaban por jugar con tres centrales y ahora es el sistema de moda".

Víctor Sánchez del Amo, exentrenador del Betis, ha recordado en el programa 'Golden Goals Fútbol Show', presentado por el periodista Julio Maldonado, Maldini, que antes de que se pusiera de moda el sistema de juego con tres centrales, él ya lo introdujo en el Betis pese a recibir críticas que consideraban que era un método de juego defensivo.

"Cuando entramos en el Betis incorporamos la figura de los tres centrales y nos criticaron", ha empezado a explicar Víctor. "Entonces había tendencia a pensar que era un sistema defensivo. Ahora se está demostrando que no, que no es defensivo. Ahora está de moda", ha continuado argumentando el exjugador del Real Madrid, Racing de Santander o Deportivo de la Coruña entre otros.

Víctor también ha revelado uno de los motivos por los que introdujo esta metodología apenas se incorporó al banquillo del Betis. "El Atalanta y el Niza nos inspiraron mucho para tomar esa decisión. Jugaban con tres centrales y eran equipos de menor tamaño que competían en sus ligas con los grandes. Bueno, de hecho, ahí siguen. Hace poco el Atalanta le ha metido una buena a la Juve", ha recordado Víctor refiriéndose al 3-0 con el que el equipo de Bérgamo elimino a los 'bianconeri' en cuartos de la Coppa de Italia. "Fíjate que la selección alemana usó este sistema durante la fase de clasificación para el Mundial de Brasil en 2014 y acabó campeona. Holanda también jugó con tres centrales y acabó tercera", ha recordado Víctor, invitado junto al periodista Rodrigo Fáez en 'Golden Goals Fútbol Show'.

Su fórmula secreta para frenar a Messi

Víctor ha analizado en este programa el Clásico de semifinales de Copa que se disputará mañana miércoles (21:00) entre Real Madrid y FC Barcelona. El entrenador ha revelado su 'secreto' para frenar a Messi. "Como entrenador que me he enfrentado al Barcelona cuatro veces y nunca hemos hecho un plan anti-Messi. Siempre los planteamientos han sido pensando en lo colectivo. Prescindir de jugadores para una marca especial no merece la pena. Es más trabajo colectivo. Y en tres de esos cuatro partidos empatados€ no está mal€", ha bromeado Víctor.

"Loco" por entrenar en Inglaterra

Preguntado por su futuro, Víctor ha desvelado que le encantaría que su próximo destino en un banquillo sea Inglaterra. "Estoy como loco por entrenar en Inglaterra. De hecho, he ido a visitar tanto a Pochettino como a Emery a Londres para ver cómo entrenan", ha revelado durante sus valoraciones al respecto del Tottenham – Arsenal de la Premier League que se jugará el sábado 2 de marzo a las 13:00.