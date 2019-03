Catalán: "No renunciamos a nada; seguimos ahí"

El consejero delegado del club, José Miguel López Catalán, fue el protagonista anoche en el programa de Betis TV 'Heliópolis', donde dio la cara en un momento delicado para pedir a la afición un voto de confianza para la recta final de la temporada, en la que el equipo se juega aún mucho.

"Han sido días muy intensos, que nos tienen agotados; ahora mismo, estamos dolidos y fastidiados por el resultado ante el Getafe, que se une a las eliminaciones de la Copa del Rey y de la Europa League. Pero el fútbol continúa y quedan doce partidos importantísimos. Estamos en una gran situación para alcanzar el objetivo que nos propusimos de volver a jugar en Europa. Todos hacemos cuentas para ver dónde podemos estar. Y seguimos ahí. Repetir en Europa sería un hito, aunque aún podemos aspirar a lo máximo (léase la Champions). Debemos cambiar ese chip de los últimos meses, con tres competiciones y mucha tensión. Estos dos días de descanso que el entrenador ha dado a la plantilla les vendrán bien en el plano anímico y físico para afrontar las doce finales que nos quedan y conseguir que la temporada acabe como se había planificado", apuntaba la otra cabeza visible de 'Ahora, Betis, Ahora', que justificaba el momento actual: "Al final, los jugadores son seres humanos, con sus altibajos, pero los veo muy unidos. Quería refrendar ese mensaje ante los béticos, porque necesitamos estar más juntos que nunca. Ya digo que todos estamos dolidos, pero con muchísima ilusión todavía para que haya el mejor final posible".

De paso, Catalán ratificó a Setién, un paso lógico: "Quique es un hombre de fútbol. Lleva muchos años en esto. Él, como nosotros, entiende que, cuando las cosas van mal, se le puede silbar, como también a los jugadores o al palco. Lo asumimos como una parte de este juego. El míster está muy convencido de su proyecto, de su trabajo, muy unido tanto a la plantilla como a la comisión deportiva. Vamos todos en la misma dirección, convencidos y con ganas de alcanzar el objetivo. A él lo veo fuerte y animado. De ninguna manera nos planteamos su destitución. Estamos haciendo un proyecto serio, de crecimiento escalonado. Hemos dado un pasito hacia atrás, pero vendrán otros hacia adelante con el apoyo y el esfuerzo de todos para acercarnos a ese Betis que todos pretendemos. Se han hecho muchísimas cosas buenas en estos 20 meses, con muchas piezas que encajan muy bien en la dirección deportiva, el banquillo, el vestuario, el cuerpo médico... Quiero ensalzar nuevamente la figura de Joaquín, que, con 37 años y a falta de unos pocos para acabar su carrera deportiva, quiere hacerlo en un Betis grande. Y estoy seguro de que lo va a conseguir. Tenemos que hacer autocrítica, porque todo es mejorable, y trabajamos para conseguirlo".

En este punto, el empresario sevillano reclama el apoyo de la grada, si bien entiende su malestar: "Nos hace falta el apoyo que siempre tuvimos de la afición. Ante el Getafe se pitó hasta la asistencia, lo que entiendo como parte de la frustración de la gente. Me tocó ver el partido con mi familia en la grada, lejos del protocolo del palco y del traje de chaqueta (como más me gusta), y se sufre muchísimo. Fue una primera parte malísima en la que el equipo no se encontró cómodo; entiendo la frustración del aficionado, pero estoy seguro de que vamos a tener su apoyo en esta recta final. El fútbol no tiene memoria; nos acordamos sólo de los últimos partidos. Necesitamos limpiarnos la mente, volver a ilusionarnos y pensar ya en el encuentro de Vigo, donde habrá muchos béticos sin duda, y, luego, en el del Barcelona. Siempre podríamos estar un poquito mejor, pero seguimos a tiro del objetivo que nos propusimos de estar cada año en Europa. Esto es lo que nos permitirá la generación de ingresos y la revalorización de la plantilla, que es lo que nos lleva a tener mejor equipo y mejor entrenador, a que todo funcione. Vamos por el buen camino, aunque éstos sean días difíciles para decirlo; con este entrenador, esta plantilla y esta afición, iremos para arriba en lo que queda de temporada y también las venideras. Los profesionales tienen el apoyo del club, que se va a volcar con ellos; me encantaría que la grada también se lo dé, en directo y por las redes sociales, porque ellos lo necesitan y nos estamos jugando mucho".

Para Catalán, el 1-3 ante el Rennes es el que les deja "más tocados" y da inicio "a esta dinámica negativa que hay que salvar ahora", al tiempo que rompió una lanza por "algunos jugadores que están viviendo un momento bajo, como Sergio León y Loren, los mismos que, junto con Sanabria, metieron los goles que llevaron al Betis a Europa; todos se matan por que salgan bien las cosas", dejando claro que "en el club se trabaja para mejorar el equipo, que hay que hacerlo, pero, tanto deportiva como humanamente", están "muy contentos de unos profesionales que andan tocados, como todos los béticos".

El segundo de a bordo sigue "convencido de que había plantilla para afrontar las tres competiciones, peleando en LaLiga por los puestos europeos; ahora, aún más", como está "seguro de que el año que viene se seguirá creciendo", pues todos trabajan "a corto y medio plazo para que el Betis sea cada vez más grande". Y siempre con ambición: "No renunciamos a nada. Repetir en Europa League sería importante; el cuarto puesto es un sueño. El año pasado, con un punto más que ahora, estábamos a 12-13 de la Champions, pero ahora...".

"No hay una máquina de hacer dinero"

"Casi desde septiembre ya estamos trabajando para la plantilla de la 19/20. Desde el respeto a la actual, que va en consonancia con nuestro presupuesto, todos los equipos son mejorables. Llevamos meses trabajando muy discretamente para ser cada vez mejores. No estaríamos tan animados si no pensáramos que lo seremos", decía Catalán, que se sinceró sobre el mercado invernal: "Buscamos un delantero de referencia contrastado, pero no pudo ser. Ya dije que, si venía, sería uno que nos diera lo que no teníamos o de futuro (...). No tenemos una máquina de hacer dinero, y dijimos 'no' a operaciones imposibles. El presupuesto está exprimido al máximo; Ángel, Lorenzo, Quique y yo decidimos apostar por Lainez, que dará que hablar; Emerson y Jesé".