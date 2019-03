Javi García y la falta de minutos: "Cuesta asimilarlo, pero trabajo para darle la vuelta"

Javi García ha pasado de jugarlo prácticamente todo la pasada temporada -cuando no fue alineado normalmente fue por problemas físicos- a ser un actor secundario para Quique Setién. El futbolista lo asume como parte de su profesión, pero reconoce que le gustaría tener más protagonismo y, además, gozar de oportunidades en su posición natural, la de centrocampista. "Está siendo en lo personal un poco complicado. Me cuesta asimilar después de la temporada pasada que fue todo bastante bien en lo colectivo y lo individual contar tan poco esta temporada y no contar con minutos en mi posición, pero trabajo para revertir la situación, intentar darle la vuelta y estar para lo que necesite el club y el entrenador", ha señalado en Radio Marca el murciano, relegado por el fichaje de Carvalho.

Eso sí, Javi García no se resigna y sigue trabajando para convencer a su entrenador: "Explicación no sé, me dedico a trabajar y lo que siento es que cuesta asimilarlo porque vienes de hacer las cosas bien. Somos profesionales, nos pagan para estar al pie del cañón y es lo que hacemos, intentar aprovechar los minutos y dando el 200 por ciento". "Cuanto más juega uno de central se va sintiendo más cómodo. Mi posición, la que siempre he ocupado ha sido el centro del campo", explicaba sobre su nuevo rol en el campo.

Pese a la falta de minutos, el de Mula mantiene su idea de seguir en el Betis, un club con el que se siente identificado: "Tengo carácter, me gusta siempre darlo todo. Estoy muy contento en el club, con mis compañeros, en la ciudad. Mi intención es quedarme aquí. Tengo mi contrato y quiero y deseo darle la vuelta a la situación para tener más minutos. Voy a pelear por ello. No tengo intención de salir porque aquí es donde quiero estar".

En lo colectivo, García también espera una reacción de su equipo. "Después de las dos eliminaciones el partido en casa era importante. Estamos trabajando para dar alegrías a la afición", indicaba el futbolista, que también daba su opinión sobre los pitos de la grada: "Hay unos que se abstraen y otros a los que les afecta más. Es difícil que no afecte, pero tenemos que olvidarnos, seguir a lo nuestro, aunque respetamos al máximo a la afición. Al final tenemos que centrarnos en el juego, íbamos perdiendo y teníamos que darle la vuelta. No es plato de buen gusto escuchar estos comentarios, pero el entrenador lleva mucho en esto, más que nosotros y sabe cómo afrontarlo".

El ex del Zenit no es ajeno al dolor causado por las dos eliminaciones en una semana: "Han sido dos partidos complicados. Esa eliminación en Europa fue un poco más sorpresa porque veníamos con un buen resultado allí después de empezar mal. Nadie esperaba esa eliminación, por eso fue un palo para todos. Contra el Valencia, con 2-0 y 2-1 lo teníamos cerca y nos hicieron el 2-2. Luego en Valencia, en su campo, sabíamos que iba a ser difícil, pero queríamos esa final en casa. Dos partidos complicados y dos partidos duros".

Tras caer en Europa y en la Copa, el objetivo pasó a a ser la cuarta plaza, aunque García prefiere mirar sólo al próximo envite: "Tenemos que pelear a muerte por ganar el domingo. El objetivo lo marca el ganar partidos. El objetivo está ahí. Este año la Champions está más barata, estamos cerca y se puede conseguir, por qué no. Pero tenemos que ganar al Celta, para entrar en otra dinámica, verlo con más facilidad y tirar para arriba".