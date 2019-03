Colocan a Sergio León, ahora, en México

A Serra Ferrer, porque el de enero es un mercado de necesidades y, por ende, tremendamente caro, no le salió bien la jugada y no pudo traerle a Quique Setién el '9' de área que demandaba, por lo que el de Sa Pobla, a última hora, tuvo que pedirle a Sergio León que se quedara, aun no siendo del gusto del técnico cántabro.

La idea era la de que saliesen tanto el gafado Sanabria como el cordobés y que llegaran un punta y Jesé. Así las cosas, Setién está poniendo bastante al canario y casi nada a un Sergio León que se quedó a las puertas de fichar por el Celta de Vigo, tal y como llegó a reconocer incluso su presidente.

Todo indica que el '7' verdiblanco, a sus 30 años, saldrá del Betis definitivamente en verano, cuando Serra ya sí gozará de un mayor margen para reestructurar el ataque, y desde México anuncian que podría marcharse a un Cruz Azul en el que ya está Édgar Méndez.

Es la MX una liga en la que se pagan altísimos salarios, aunque Sergio León ya se mostró reticente a jugar, por ejemplo, en la MLS, en China, Japón, Bélgica (Anderlecht), Alemania (Hamburgo) o Francia. Con cartel en España, lo lógico es que siga jugando en LaLiga (tuvo un sondeo también de Valencia, Espanyol o Alavés), aunque parece pronto para saberlo. En Cruz Azul, eso sí, se ilusionan con la posibilidad de hacerse con su fichaje.