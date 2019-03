El Betis, pendiente del Lyon y Dembelé

Los cuatro días que tendrá el Barcelona entre el partido de hoy, frente al Lyon en la Champions, y el del Betis, del domingo, se antojan suficientes para que los pupilos de Ernesto Valverde recuperen fuerzas y se midan de tú a tú en el Benito Villamarín a un Betis que ya le ganó en la primera vuelta de la temporada. De ahí que el técnico azulgrana, poco habituado a hacer rotaciones, más allá de la Copa del Rey, donde ya están clasificados para la final, apueste a priori por su once de gala, a expensas de qué es lo que ocurra hoy en el Camp Nou, donde se juegan su presencia en los cuartos de final de la Liga de Campeones, después de que la pasada temporada quedaran fuera de la competición de mala manera, tras ganar en la ida de cuartos a la Roma (4-1) y caer en la vuelta (3-0) en uno de los peores partidos de los últimos cursos.

Clave, hoy, será la presencia, o no, de Ousmane Dembélé, quien entró en una lista de convocados para la que el 'Txingurri' decidió citar a 20 futbolistas, entre ellos el zaguero Jeison Murillo y el delantero Kevin Prince Boateng. Dembélé, que ante el Rayo Vallecano sufrió una pequeña elongación muscular, salió a entrenarse ayer junto al resto de sus compañeros en la ciudad deportiva, donde participó de los clásicos rondos. Su participación hoy, ante el Olympique de Lyon, dependerá de si se encuentra "en perfectas condiciones", lo que resultará fundamental, también, para comprobar si está apto, o no, para el Benito Villamarín. De no llegar, Coutinho lo sustituirá.