Durmisi reconoce haber tenido problemas "de depresión"

Riza Durmisi dejó entrever en sus primeros meses en el Betis que iba a ser un lateral de los caros, pero su carrera comenzó frenarse de súbito y sigue luchando por mostrar su verdadero potencial. Mermado especialmente por las lesiones, el ahora jugador de la Lazio reconoce que tampoco la cabeza le ha dejado triunfar hasta el momento.

"He experimentado momentos de depresión. Los he superado pensando en las cosas hermosas que tengo, como mi familia. A veces nos olvidamos de ser agradecidos por lo que tenemos, por poder respirar y sentirnos bien. Tengo los dos ojos, los dos brazos... estoy sano. Me siento bendecido. Habiendo dicho eso, el fútbol es claramente la segunda oportunidad de mi vida. Hago lo que me hace feliz, porque cuando soy feliz fuera del campo, juego aún mejor", reflexiona el carrilero zurdo.

Durmisi quiere tener "la oportunidad de jugar este domingo contra el Parma", pero es consciente de que desbancar al capitán del equipo no resultará nada fácil: "La Lazio es un gran club, hay mucha competencia y delante de mí tengo al campitán, a Lulic. No es fácil jugar antes que los que han estado aquí durante ocho años. Debo tener paciencia. Sigo siendo optimista. Tengo la intención de respetar el contrato. Siento que me gano la oportunidad. Con todos mis respetos al entrenador, que es quien elige al equipo que está en el campo, soy consciente de que debería jugar más a menudo".