Real Betis 1-4 Barcelona: Contra este tío no hay quien juegue

Es un abusón. Poco o nada se puede hacer si a Messi le da por hacerte la puñeta. Conceder una falta al argentino es como cometer un penalti y separarse apenas un paso de la portería es como dejarle abiertas de par en par las puertas del gol. El Betis quería tener el balón, pero se lo llevó firmado a casa el genial dorsal '10' de los azulgranas, que para mayor impotencia, jugaron sin pisar el acelerador. Al margen de las incontables pérdidas en su propio campo, los verdiblancos no jugaron tan mal como pueda deducirse del tanteo final.

La primera parte fue buena y si se hubiese llegado al descanso con empate, habría sido justo; pero en cuanto el Barça apretó un poco, fue un cuchillo entre la mantequilla en una zaga local en la que sólo Sidnei mantuvo el tipo. Al menos, el 1-4 no tiene consecuencias dramáticas, pues Europa le queda a cuatro puntos y la séptima plaza (que podría servir) está a sólo uno.

La venganza de Valverde

El Barcelona no pierde en Liga desde que en noviembre fue sorprendido en su casa por el Betis, que es el único equipo que ha podido marcarle más de dos goles (3-4) en Liga, Copa del Rey y Champions. Este hecho hizo que Ernesto Valverde demostrase el respeto que le tiene a los verdiblancos... y sus ganas de vengarse. Cambió su dibujo y blindó su centro del campo con cuatro mediocentros (Rakitic, Busquets, Arturo Vidal y Arthur), sacrificando a Coutinho para enjaular a Canales y Lo Celso y castigar la verticalidad local con inteligentes movimientos tácticos a la espalda de los carrileros.

Setién salió con la alineación más titular que tiene hoy en día, con Joaquín y Tello en bandas. Quiso repetir el plan que tan buen resultado le dio en el Camp Nou, buscó controlar la pelota y presionar arriba para tratar de recuperar el balón en campo rival. Claro que los azulgranas respondían con la misma moneda y, ante esa situación, la consigna era no correr riesgos ante Messi y Luis Suárez y saltarse una línea con pases largos a los que siempre les faltó precisión.

Con Canales bien cercado para que no interviniese en zona de peligro, el peso del juego heliopolitano llegaba siempre por los costados, especialmente, por el izquierdo. Si en la Ciudad Condal el puñal fue Junior, esta vez era Tello el que percutía como ya hizo en Balaídos, cuando entró como revulsivo. La primera llegada de peligro fue un gran pase de Lo Celso para el de Sabadell, abortado por Sergi Roberto.

Joaquín le sucedió, cambiándola toda para la llegada a la espalda de la defensa de Guardado, que la puso de primeras al punto de penalti, donde Jesé no la alcanzó por milímetros. No se puede perdonar y menos si juegas contra un abusón como Messi, que destrozó la escuadra derecha de Pau López en una falta en la frontal de Canales sobre Arthur, precedida de otra de Rakitic sobre Guardado que De Burgos Bengoetxea no vio o no quiso ver.

El 0-1, en el 17', dejó aturdido al Betis, que volvió a conceder al argentino otro libre directo (esta vez con paradón del meta local en el otro palo) y que pasó por una fase de imprecisiones en la salida que rompió con dos buenos centros de Tello que no cazaron por poco Joaquín y Canales, con una gran acción individual de Sidnei y con un disparo cruzado de Jesé que encendieron los ánimos de la grada. Sin embargo, el gol no llegó y la historia se repitió: en el alargue del primer tiempo, la enésima pérdida en la salida de Mandi (mal, el argelino) la castigó otra vez Messi tras un brillante taconazo de Luis Suárez.

El charrúa volvió a aprovechar las concesiones defensivas en la segunda parte. Primero, le faltó puntería para aprovechar el fallo de Bartra, que se comió un pase largo de Ter Stegen; pero luego metió la más difícil y, tras una nueva pérdida en campo propio del Betis -uno de sus peores días con el balón-, sentó al central catalán, a Canales y a Mandi y batió a Pau López.

Cuando Setién quiso mover el banquillo, el Barcelona ya le había pasado el rodillo de modo irreversible. El técnico apostó por rejuvenecer su tropa y, con la entrada de Emerson, Lainez y Loren por Joaquín, Lo Celso y William Carvalho (retrasando a Canales junto a Guardado) ganó frescura y atrevimiento.

El joven azteca encaró y buscó el uno contra uno, algo que sólo había intentado Tello hasta ese momento. Tanto es así, que una arrancada del segundo acabó con asistencia de Lainez para que Loren la pusiese casi en la escuadra con un bonito golpeo con el interior de su bota.

El 1-3 dejó la prueba definitiva de que se jugó siempre a lo que quisieron el Barça y Messi, que no dieron opción alguna a una reacción postrera. Así, sólo tres minutos después, el '10' dejó una espectacular picadita desde el pico del área, con Pau sólo un paso por delante de la línea, que besó el larguero y entró. Y aún dispararía al palo sobre la bocina. Con este tío en este plan no hay quien juegue.

- Ficha técnica:

1 - Betis: Pau López; Joaquín (Emerson, m.67), Mandi, Bartra, Sidnei, Tello; Canales, Lo Celso (Lainez, m.67), William Carvalho (Loren, m.75), Guardado; y Jesé.

4 - Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Vidal, Rakitic (Aleñá, m.88); Messi, Arthur (Semedo, m.64) y Luis Suárez (Coutinho, m.88).

Goles: 0-1, M.17: Messi. 0-2, M.46+: Messi. 0-3, m.63: Luis Suárez. 1-3, M.82: Loren. 1-4, M.85: Messi.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a al local Guardado (m.16) y a los visitantes Lenglet (m.52) y Semedo (m.66).

Incidencias: Partido de la vigésima octava jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Benito Villamarín ante unos 54.000 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Rafa Serna, compositor del himno del centenario del Real Betis, y también en recuerdo del exjugador del equipo verdiblanco Miguel Azcárate.