El del Betis, el banquillo más efectivo de LaLiga

Anduvo lento Setién ante el Barcelona a la hora de hacer los cambios. Tras encajar el 0-2 en los estertores del primer acto, el cántabro no sólo comenzó la segunda mitad con los mismos once futbolistas, sino que no movió el banquillo en busca de una reacción hasta el minuto 67, ya con 0-3 en el marcador. Una decisión difícil de entender, más si cabe, conociendo el propio técnico cántabro que tiene un filón entre sus suplentes, pues puede presumir de ser el entrenador que más rédito le ha sacado a sus cambios en cuanto a número de goles se refiere.

El último ejemplo lo protagonizó Loren ante los culés. Apenas siete minutos llevaba el marbellí sobre el terreno de juego cuando recibió un balón de Diego Lainez, que también había saltado como reserva, y lo puso lejos del alcance de Ter Stegen con un ajustado disparo que sirvió para hacer el tanto del honor.

Con esta diana, el Betis suma ya ocho goles con la firma de jugadores que salieron del banquillo, lo que representa un elevado 25% sobre el total (32). Es más, no hay ningún otro equipo de LaLiga que supere el acierto rematador de los suplentes verdiblancos, igualándolo tan sólo el Barcelona, aunque su porcentaje desciende al 10,9%, y el Villarreal, que gracias al gol de Gerard Moreno ante el Rayo el pasado domingo sí supera levemente la media de los reservas béticos, al alcanzar el 25,8%.

En cuanto a nombres propios, por su parte, Loren ya ha hecho dos de sus cinco goles en esta Liga tras sustituir a un compañero, y sólo tiene por delante en este ranking a Joaquín, el mejor revulsivo del campeonato gracias a sus tres dianas, las mismas que Bale, (Real Madrid), Álvaro García (Rayo), Maxi Gómez (Celta), Bacca (Villarreal) y 'Chimy' Ávila (Huesca). La nómina verdiblanca la completan, además, las dianas anotadas por Lo Celso, Canales y Tello.

Otros cinco goles

Por otro lado, a los ocho tantos que suman los suplentes béticos en LaLiga hay que sumar también otros dos en la Europa League, de Lo Celso y Lainez, y tres en la Copa del Rey, donde repitió el argentino y 'mojó' por partida doble Sergio León.