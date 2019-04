Boudebouz: "No sé si volveré al Betis"

Ryad Boudebouz acabó marchándose en enero al Celta de Vigo, en una operación desvelada en exclusiva por ESTADIO, casi de manera sorpresiva y a última hora, lo que, unido a la inestabilidad del equipo celeste esta temporada, le ha impedido mostrar su talento desde el primer día.

Ahora sí, con Fran Escribá y los gallegos sacando la cabeza del pozo, se empieza a ver por Balaídos al futbolista que deslumbró en el Montpellier. "Ahora, que conozco a todos, me siento cómodo en el grupo, con el entrenador, en la ciudad... Y eso me importa mucho. Tengo que ser bueno donde juego para alcanzar mi mejor nivel. Mis compañeros de equipo también me ayudan", ha comentado el mediapunta en una entrevista concedida a FZ Foot.

"Estoy jugando para aportar un plus al equipo, aprovechar los minutos y ayudar al club a salir de esta situación", ha añadido un Boudebouz que, pese a haberse ido de Heliópolis cedido, no está seguro de que vaya a volver. "Fue una buena decisión venir aquí. Sabía que podía jugar más que Betis. Poco a poco, las cosas van bien para mí y para el grupo. No sé si volveré al Betis, pero si lo hago quiero dejar a Celta como equipo de Primera división. Para mí eso es muy importante; no estoy aquí sólo para conseguir algunos minutos de juego. Haré todo para que se mantenga el Celta en LaLiga", terminó.