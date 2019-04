Sergio León, cada vez más lejos del Betis

Salvo sorpresa de última hora, Sergio León no seguirá en el Betis la próxima temporada, y el Levante UD es su destino más probable. A día de hoy todavía no hay nada cerrado, pero con los granotas ya hay conversaciones avanzadas que estarían aún a expensas de resolver varias cuestiones, como que los valencianos sellen la permanencia o saber quién va a ser el técnico verdiblanco en la 19/20. Desde luego, si siguiese Quique Setién, el de Palma del Río no tendría duda alguna sobre su salida.

Según informaba este martes Canal Sur Radio, el Levante habría alcanzado ya un principio de acuerdo con el delantero de 30 años y con el Betis, que ingresaría 3,5 millones de euros; es decir, recuperaría la cantidad que pagó por él a Osasuna en el verano de 2017.

A Sergio León aún le restan dos temporadas más de contrato con el Betis, pero su falta de continuidad le invita a cambiar de aires. Después de acabar la 17/18 como máximo goleador bético con 13 tantos en 33 partidos (2.157 minutos), en esta 18/19 sólo suma tres goles, todos en Copa, en los 27 encuentros oficiales (1.155 minutos) que suma entre las tres competiciones.