Tímido sondeo del Betis por Filipe Luis

El próximo verano cumplirá 34 años, razón por la que el Atlético de Madrid, que impidió hace ahora un año su marcha al PSG, sólo ofrecerá a Filipe Luis una renovación a la baja, testimonial y en agradecimiento a su compromiso. Lo cierto es que Simeone quiere que se le premie y, ante la marcha segura de Lucas Hernández al Bayern, ha pedido su continuidad para que sólo haya que hacer un esfuerzo para reforzar el lateral izquierdo, no dos. Con todo, el futuro del italo-brasileño, que no pasa ni mucho menos por la retirada, apunta fuera de la capital de España.

El Betis, según ha podido conocer este periódico, se ha posicionado ya, mostrando a las partes su interés en fichar a Filipe, siempre y cuando el coste de la operación no se dispare (pues cobra 3,7 millones de euros como colchonero) y que el zaguero esté por la labor de enrolarse en el proyecto heliopolitano. Así, un intermediario autorizado se puso en contacto recientemente con el Atlético para conocer sus intenciones respecto al zurdo y para trasladarle su idea de hacerle una oferta, lo mismo que con la empresa que lo representa, liderada por Jorge Mendes, para interesarse acerca de sus planes de futuro y su caché.

La respuesta fue que Filipe Luis priorizará seguir como rojiblanco si se le valora como él entiende que merece, aunque maneja propuestas de la Serie A, la Ligue 1, la Bundesliga, la Premier y algún torneo exótico que, por ahora, no entra en sus planes. Con todo, el lateral ha recibido con agrado que el Betis piense en él para relevar a un Junior que, a priori, será vendido este verano, bien como alternativa al culé Miranda o como complemento del olivarense. Económicamente, en la Avenida de La Palmera no pueden competir con otras entidades inglesas, alemanas o italianas, pero sí ofrecerían al de Jaraguá do Sul estabilidad y un contrato de media duración.