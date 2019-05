María Pry: "Es el momento de que todos crezcamos"

María Pry se ha despedido hoy del Betis en una rueda de prensa en la que se le ha visto visiblemente emocionada y en la que ha defendido que es la "decisión correcta" para que todas las partes evolucionen. Entre lágrimas, la entrenadora sevillana ha señalado que se va "con la conciencia tranquila" tras haberse "vaciado" en el cargo.

"Ahora me toca descansar y espero que en un futuro pueda jugar la segunda parte. Desearle suerte al futuro entrenador. Espero y deseo que os vaya lo mejor", comenzó la preparadora, que ha vivido muchos éxitos en el Betis: "Es el momento de tomar esta decisión. Creo que es la correcta. Creo que es el momento de que todos crezcamos. Vuelvo a decir gracias. No olvidaré el Real Betis. Espero y deseo que a todos os vaya muy bien. Espero que el día de mañana seamos un referente a nivel nacional".

Pry ha destacado la evolución continua del equipo heliopolitano: "Año tras año hemos ido mejorando, me quedo con el valor humano que hay aquí. He sentido mi casa en los últimos siete años. Será un momento de transición, de cambio. Me voy con la conciencia tranquila de haberme vaciado. Creo que, a la vez, va a ser un momento muy feliz".

Su futuro en el Athletic y la llegada de Antonio Contreras

María Pry no ha revelado si su futuro está en el Athletic, pero todo apunta a que será allí donde continúe su carrera. Su sustituto en el conjunto verdiblanco será Antonio Contreras, que ha dirigido esta temporada al equipo femenino del Málaga y que durante su carrera ha entrenado al Atlético de Madrid, al Levante y ha participado en el cuerpo técnico del Arsenal Ladies.