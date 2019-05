Negocia por Lainez

Aunque no ha logrado convertirse en una pieza importante en los planes de Quique Setién, el Betis sigue negociando para poder contar con Diego Lainez en las dos jornadas que restan para el final de LaLiga. México accedió a permitir que el joven extremo estuviese en el choque ante el Eibar, en el que el conjunto verdiblanco aún tenía opciones de meterse en plazas europeas si ganaba en Ipurua. No obstante, con la sub 20 azteca entrenándose ya en Austria, en el 'stage' de preparación del Mundial de la categoría que se celebrará el mes que viene en Polonia, y con el Betis virtualmente sin opciones continentales, la 'Tri' reclama al que está llamado a ser el líder de este joven combinado.

Antes de viajar a Austria, la selección 'menor' de México inició su concentración en D.C. con 18 de los 21 convocados, los mismos que viajaron a Europa el pasado domingo; ya que Misael Domínguez, de Cruz Azul, y José Juan Macías, de León, se quedaron con sus equipos para jugar los cuartos de final del Clausura 2019. La tercera ausencia era Diego Lainez, que estaba previsto que se uniese al equipo ya en territorio austriaco.

Según ha podido saber este periódico, de fuentes cercanas al futbolista, estaba previsto que este jueves se conociese cuándo debe viajar Lainez a Villach, donde la sub 20 de México llegó el domingo y donde se ejercita con dobles sesiones diarias para llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial en Polonia, donde ha quedado encuadrada con las selecciones de Italia, Japón y Ecuador en la Fase de Grupos. El Betis quiere que juegue contra Huesca y Real Madrid y que viaje una vez que acabe LaLiga el próximo día 18. México se opone tajantemente, pues eso le impediría contar con el de Villahermosa en los tres ensayos previstos. Los pupilos de Diego Ramírez jugarán este sábado su primer amistoso, ante Arabia Saudí. El martes, día 14, disputarán el segundo 'bolo' contra Colombia y, ya en tierras polacas, se medirán a Nueva Zelanda en el último test previo al torneo.

El debut de México en este Mundial sub 20 será el 23 de mayo ante Italia, en el Gdynia Stadium. El día 26 jugará ante Japón y el 29 lo hará contra Ecuador en la misma sede, en busca del pase hacia los octavos de final en el que ha sido denominado como el 'grupo de la muerte'.