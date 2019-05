Éder Sarabia: "Con 4 o 5 puntos más, que los hemos merecido, todo hubiera sido diferente"

Éder Sarabia ha sido el encargado de analizar en sala de prensa la victoria del Betis debido a la afonía que sufre Quique Setién. El segundo del cántabro cree que el triunfo verdiblanco ha sido justo. "Hemos dominado bastante, hemos tenido el control desde el principio al final. Hemos defendido demasiado el 1-0 y eso ha hecho que la presión del Huesca nos comprometiera, creo que hemos podido sentenciar el partido con una de Tello. En la segunda hemos cambiado de sistema para sacar mejor la pelota, la entrada de Diego Lainez estaba prevista para un poco antes pero tanto Guardado como Bartra estaban tocados y por eso no lo hemos metido antes, él también lo sabía", ha explicado.

Sobre los cánticos de la afición contra de Setién y el cuerpo técnico, Sarabia ha manifestado: "Nos centramos en lo que podemos controlar, en entrenar bien, en competir lo mejor posible, intentar mejorar lo que no hacemos bien, lo demás no depende de nosotros. Tenemos un año más de contrato y somos de contratos largos porque entendemos que se puede llegar a lo que quiere el Betis".

En cuanto a si creen que ha sido su último partido en el Villamarín, ha dicho: "No nos centramos en eso, porque la energía se nos iría en algo que no es fundamental, ahora pensamos en el Madrid, en acabar con 50 puntos, todos queríamos más, teníamos esas expectativas de llegar a Europa pero no ha podido ser. Si seguimos lo haremos encantados, para eso tenemos un año más de contrato".

La celebración de Joaquín con el míster: "Los jugadores se han dejado el alma y se la van a dejar, en Eibar hicimos un partidazo, hoy hemos fallado 4 o 5 muy claras, lo hemos intentado hasta el final. Los gestos de Joaquín hacia el mister... Nosotros trabajamos en lo que podemos controlar e intentamos contentar a la afición. Ayer hicimos el entremaientos 243, hicimos mucho trabajo, con intensidad, hay mucha exigencia, la gente que lleva dos años con nosotros lo sabe y encima Joaquín nos dedica los goles, es algo muy bonito y muy significativo".

Como máximo, serán novenos en Liga: "Creo que sí nos hemos puestos unas expectativas muy grandes todos, el año pasado lo hicimos muy bien, en Europa League también hicimos un papel digno, en Copa casi nos metemos en la final que hubirea sido un exitazo tremendo. En Liga, con 4 o 5 puntos más, que nos lo hemos merecido, todo hubiera sido diferente. Tenemos claro que nos ha faltado esa fortuna muchísimos partidos, pero tenemos que seguir trabajando y acabar con dignidad".

La aportación de Jesé: "Jesé no nos ha decepcionado, sabíamos lo que nos podía dar, llevaba mucho tiempo sin jugar, lo conocíamos de Las Palmas. Pensábamos que si nos daba 8 o 10 goles podíamos llegar a lo que queríamos pero tampoco él es un delantero, le ha pasado un poco como en Las Palmas, empezó bien pero desde el día del Rennes que tuvo dos o tres, luego el derbi y algunas más que no ha metido es un poco la frustración que nos ha quedado a todos pero tanto en Las Palmas como aquí las ha tenido pero no las ha enchufado".

Qué nota le pone al Betis: "No es momento para eso. Dentro de dos o tres años le pondremos una nota mejor que ahora, habrá que verlo con perspectiva".

Jugar con tanta calor: "Esto es Sevilla, no sé el motivo de jugar a esta hora, aunque tampoco esperábamos este calor, pero bueno, era igual para los dos, había que controlar la hidratación y al final es igual para los dos".