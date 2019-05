Sergio León: "Ha sido un año complicado"

Sergio León no pudo despedirse de su afición como le hubiese gustado, sobre el césped.

Pese a tener un año más de contrato, Sergio León no continuará la próxima temporada en el Betis, que ha llegado a un acuerdo para su traspaso al Levante. El delantero, que apenas ha tenido oportunidades este año y que incluso frenó su salida el pasado mes de enero por petición del club al no encontrar un recambio para Sanabria, hará las maletas para buscar los minutos que no ha tenido como verdiblanco en el último año.

Pero el cordobés no pudo despedirse de su afición como le hubiera gustado, vestido de corto, por lo que utilizó ayer las redes sociales para agradecer todo el apoyo recibido. "Un año duro y complicado tanto para el equipo, por no conseguir el objetivo, como para mí por la situación vivida. Simplemente dar las gracias a toda la afición por estar en lo bueno y en lo malo, y gracias también por todo el cariño y ánimos que me habéis dado durante toda la temporada", escribió en Instagram.

Sergio León no fue el único que se expresó a través de las redes tras el triunfo ante el Huesca y la despedida de la temporada en el Villamarín. Antonio Barragán, que se ha perdido los últimos partidos por lesión, aunque tampoco ha contado con la confianza de Setién, se manifestó en la misma línea que su compañero Sergio León, aunque en su caso, el lateral deja entrever que entre sus planes no está marcharse la próxima temporada, más bien al contrario. "Ayer fue el último partido en nuestro templo. Gracias siempre por el apoyo incondicional. Deseando que empieza la próxima temporada para volver a vestir esta camiseta y recompensaros todo lo sufrido este año. SIEMPRE BETIS, MUCHO BETIS", escribió el lateral verdiblanco.