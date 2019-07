Franganillo: "Nos gusta Narváez"

Juanjo Narváez, futbolista del Betis que las dos últimas temporadas ha estado cedido, también tiene su futuro en el aire. El jugador canterano es uno de los que cuenta con más papeletas para salir este verano. En el club quieren que siga creciendo y para ello necesita minutos, algo que Rubi no le puede garantizar a día de hoy. Por ello, se le buscará una nueva cesión, preferiblemente en Segunda, donde ya el año pasado hizo buenos números.

A este respecto, el presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, admitió este miércoles que el hispano-colombiano es del agrado en tierras almendralejenses. "Narváez es bueno... Todos los futbolistas que estén en el mercado que sean del agrado del cuerpo técnico, a nosotros nos interesa. Narváez es un buen chico, nos gusta, pero imagino que también les gustará a otros equipos", explicó Franganillo, que añadió que al equipo que él preside deben llegar jugadores "libres".

Esto complica un poco la situación. El Betis, a priori, no se quiere desprender de él, pero no está cerrado a negociar una cesión. Los extremeños buscan jugadores en propiedad, aunque tampoco se cierran a alguna que otra cesión. "Es una circunstancia que nos hemos marcado, que sean en propiedad del Extremadura, pero eso no quita que en un futuro puedan venir cedidos".

Está por ver qué va a pasar con Narváez. Lo cierto es que novias no le están faltando. Sólo habrá que esperar para concretar con alguno de los muchos equipos que han preguntado por él.