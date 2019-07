Pedraza: "El Betis es el sitio perfecto para seguir creciendo"

Alfonso Pedraza ha sido presentado este lunes en la ciudad deportiva Luis del Sol. El futbolista llega cedido por el Villarreal con una opción de compra que oscilará entre los 10 y los 15 millones de euros dependiendo de los pluses.

El primero en tomar la palabra en este acto de presentación fue López Catalán. El consejero delegado del Betis se mostraba optimista con la llegada del cordobés: "Mensaje de optimismo e ilusión. Estamos trabajando duro para traer grandes futbolistas como Alfonso, que hace unos años era impensable que vinieran. Pedraza ha renunciado a sus vacaciones, Rubi tiene más de 24 horas para el Betis. Que nadie nos quite la ilusión. Tenemos una gran plantilla de base, más los fichajes que ya han llegado y que vienen para pelear por el objetivo que es estar en Europa".

Alexis también tuvo ocasión de destacar las virtudes del lateral: "Día de felicidad. Momento de satisfacción. Doy la bienvenida a toda tu familia. Hablar de Alfonso para nosotros es como si fuera de nuestra cantera. Es de San Sebastián de los Ballesteros, muy cerca de Sevilla. Es humilde y tiene ganas de superarse. Creemos que tu adaptación va a ser fácil y sencilla. Reúnes unos valores que son básicos para formar parte del Betis. En el plano deportivo, lo llevamos mucho tiempo siguiendo. Tiene una polivalencia fantástica, que nos puede cubrir toda la banda en lo ofensivo y en lo defensivo. Hacía mucho tiempo que queríamos que te incorporaras. Te doy las gracias a ti y a tu agencia. Te deseo las mayores de las suertes y que sólo pienses en el fútbol".

Posteriormente fue el turno de las preguntas de los medios de comunicación en la sala de prensa. Sobre la posición que ocupará en el Betis, Pedraza se muestra claro: "Llevo poco tiempo aquí. Me incorporé el jueves. Ayer jugué mi primer partido. Actué como lateral izquierdo. Es una posición que me gusta, en la que me encuentro cómodo y de momento estoy trabajando ahí".

El campeón de Europa sub21 dice tener constancia de lo que es el Betis en los años que ha visitado el Villamarín y por su amistad con compañeros de la 'Rojita':"Los dos años que he venido aquí como visitante me ha impactado todo, sobre todo la afición y el estadio. Desde que me llamaron no me lo pensé ni un segundo, porque para mí es un club grande y tras lo que he conocido aún más. Estoy encantadísimo de estar aquí", antes de admitir que: "Tengo mucha amistad con Junior y Fabián. Con Fabián hablo más, me habló del Betis superbien, espectacular. El vestuario es importante y es una familia. Ya estoy adaptado al cien por cien".

Sobre su llegada y las negociaciones también habló: "Antes de que acabase LaLiga ya había algo, pero nada era seguro. Estaba centrado en la temporada y en el Europeo, que para mí era muy importante. Y ya cuando hemos descansado, de vacaciones, la oferta llegó y no hemos tardado ni un segundo en cerrarla porque para mí es el sitio perfecto para seguir creciendo".