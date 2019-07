Durmisi quiere irse al Marsella

A pesar de que el Besiktas estaría más cerca de llegar a un acuerdo con la Lazio, que rechazó la primera propuesta de los albinegros (seis millones de euros) con el fin de recuperar su inversión, Riza Durmisi no está por la labor de jugar en Turquía, por lo que habría pedido al club romano que se decantase por el Olympique de Marsella. Los de la Costa Azul no desean gastarse tanto dinero por el lateral zurdo ex bético, si bien mantienen su apuesta por el danés, que dejó una plusvalía en Heliópolis: costó dos kilos y se vendió por 7,5.