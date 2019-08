Haro, agradecido con el compromiso de Fekir

Ángel Haro, presidente del Real Betis, le dio la bienvenida a Nabil Fekir en su presentación como verdiblanco y se congratuló de lo que supone este fichaje para la entidad. "Resume para mí el proceso de crecimiento que está teniendo el Real Betis Balompié. Presentamos a un grandísimo jugador, capitán y leyenda del Olympique de Lyon y campeón del mundo".

Agradeció también al franco-argelino por mantener su compromiso con el Real Betis. "En todo momento ha valido la palabra y el compromiso de Fekir. Dejar su casa no ha sido sencillo para él. Tenía muchas ofertas de equipos de primer nivel y otras de equipos no tan grandes y las fue desechando para venir al Real Betis Balompié. Me sorprendió la incredulidad de algunos sobre que Fekir no era capaz de venir al Betis, el club ha demostrado que tiene capacidad de influencia y atractivo por encima del dinero", continuó el presidente verdiblanco.



Además, Haro explicó las claves para convencer a un futbolista del nivel de Fekir. "Nabil y su familia querían venir al Betis porque le convencimos de las cualidades de nuestro proyecto, la seriedad y el futuro de la entidad son avales más que importantes para captar la atención de los jugadores".

Además, dejó caer que llegarán pronto otros refuerzos. "Llegaran nuevos futbolistas que rematen una plantilla buena y margen de mejora. En los próximos días cerraremos nuevos fichajes. Vendrán pronto jugadores que aprovechen los pases de Fekir".