Guardado recuerda su primer Teresa Herrera

El Deportivo de la Coruña fue el equipo equipo que acogió a Andrés Guardado en su salto a Europa. Por eso, el centrocampista mexicano guarda un especial cariño tanto a la ciudad como al equipo, en el que militó durante cinco temporadas.

Hoy, con el Betis, regresa para disputar uno de los trofeos más clásicos del verano, el Teresa Herrera, momento que ha aprovechado el internacional azteca para recordar en sus redes sociales su paso no sólo por el conjunto gallego, sino su primera participación en él. "Aprovechando que hoy me toca regresar con mi Betis al Terresa Herrera, me encontré esta foto de la primera vez que lo jugué, en 2007", escribe Guardado en su perfil oficial de Instagram, acompañado de las etiquetas: #Cómopasanlosaños, #Miprimeracasa y #agradecido.

Guardado llegó en ese verano de 2007 a un Depor dirigido por Miguel Ángel Lotina. El mexicano se convirtió en el fichaje estrella del equipo coruñés, que pagó algo más de 5 millones de euros por el 75 por ciento del pase. El 25 restante se lo quedó el Atlas.



"Fue el primer equipo europeo que me abrió las puertas para salir de México, allí viví de todo, jugué en Europa y bajé a Segunda. Tengo un recuerdo muy bonito", ha declarado en alguna ocasión el jugador verdiblanco, que disputó 149 partidos con la camiseta del Deportivo, anotó 25 goles y dio 20 asistencias.

El internacional mexicano, que participó en la gira que el equipo realizó a finales de julio por su país haciendo un parón en sus vacaciones, se ha sumado definitivamente ya este fin de semana al equipo y ha viajado con el expedición hasta La Coruña, donde esta noche se medirá al Deportivo en el último partido de preparación de la pretemporada.