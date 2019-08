El Atlas no parará hasta repatriar a Guardado

"Tuvimos conversaciones con Andrés. En esta ventana de transacciones, por los motivos que él pueda expresar, ya sean contractuales, familiares o los que sean, decidió no venir al Atlas en este momento, quedamos con las puertas abiertas, él lo sabe". El presidente del Atlas mexicano, Pedro Portilla, confirmaba con estas palabras su intento de hacerse con Andrés Guardado, que no sólo no ha abandonado el Betis este verano, como algunos pensaban, sino que tiene una oferta de renovación encima de la mesa, dado el gran rendimiento ofrecido la pasada campaña y el compromiso que siempre ha mantenido con el club.

Pese a ello, el Atlas no piensa tirar la toalla y quiere repatriar a un jugador formado allí, de donde salió hace ya doce años. "Nosotros queremos que vuelva, desde luego nos gustaría que fuera lo antes posible. Las carreras de los futbolistas también tienen una duración, vamos a ver qué sucede en diciembre o en la ventana del otro año, pero hemos hablado con él, estamos claros y depende de si se dan las condiciones y la edad, esperemos que se dé muy pronto", estima Portilla. El Betis tiene la palabra del futbolista mexicano, muy querido por los béticos, pero ya sabe que tiene un competidor que también tiene un lugar importante en el corazón del 'Principito'.