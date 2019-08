Boudebouz detalla los motivos por los qué no triunfó en el Betis

Uno de los descartes de Rubi para la temporada que oficialmente arranca este viernes, Ryad Boudebouz, atendió en su nuevo país de residencia a L´Equipe y lamentó no haber conseguido los propósitos pretendidos durante su etapa en España.

El futbolista tampoco contaba para Setién en la 2018/2019 y consecuentemente se marchó cedido al RC Celta de Vigo para disputar la segunda vuelta; aunque sus meses en Vigo no fueron suficientes para que el conjunto celtiña se planteara abonar los 8 millones de euros que planteaba su opción de compra.



Boudebouz puso fin a su etapa como verdiblanco el pasado 27 de julio al firmar por el Sain-Etienne por tres temporadas por la cantidad de cuatro millones fijos más uno en variable.

El talentoso mediocentro, que no fue capaz de brillar en la capital andaluza, reconoció en un acto de reflexión que cometió un error fichando por el Betis cuando no estaba totalmente preparado para retomar la competición. "Amo este trabajo y no pararé hasta que consiga mis objetivos, un pensamiento que me llevó a cometer la equivocación de fichar por el Betis cuando tenía un esguince en el ligamento de la rodilla izquerda. La pasada temporada en Montpellier fua la más feliz de mi vida y quería seguir jugando. Empecé de cero con 7 semanas de preparación en lugar de 12 y lo arrastré durante todo el año".

Otro de los factores que el franco-argelino destacó fue el rol equívoco que asumió en España, donde no se encontraba cómodo al jugar en una posición que no le resulta habitual. "Cuando iba a firmar por el Betis me dijeron que jugaría de '8' o de '10', y la realidad es que jugué en el perfil derecho. Donde yo me encuentro mejor es en el eje, lugar en el que puedo distribuir mejor el juego".

Ahora, el centrocampista internacional argelino intentará reecontrarse con la mejor versión que alcazó en Francia hace unos años y disfrutar tanto, o más, de lo que hiciera en Montpellier.

