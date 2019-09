Fabián: "Nápoles se parece a Sevilla en muchas cosas"

El exbético Fabián Ruiz parte hoy en todas las quinielas como titular en el duelo que enfrentará a España ante Rumanía. Tras ganar el Europeo sub 21 este verano, el de Los Palacios pasará a ser un fijo en las convocatorias de Robert Moreno.

Con motivo del duelo antes los rumanos, el exjugador del Betis ha sido entrevistado por el diario Marca donde acerca un poco más su día a día en Nápoles, una ciudad futbolera que le recuerda mucho a Sevilla. "Sevilla es un ciudad en la que también se vive mucho el fútbol. Betis y Sevilla tiene muchos aficionados. Nápoles es más parecida, pero es más grande, tiene más población y allí toda la gentes es del Nápoles. Sólo existe un equipo. Es lo notas en la calle, en cada día de partido... Aman el fútbol y al Nápoles. Para ellos su equipo lo es todo. Y para nosotros es muy importante sentirlos cerca", admite Fabián.

Una locura por el fútbol que le chocó nada más llegar pero a la que ya se ha acostumbrado: "Al principio me sorprendió porque no estaba acostumbrado. Iba por la calle y venían a por mí 20 o 30 personas. Pero luego ves que se parece a Sevilla en muchas cosas".

Este verano, el nombre de Fabián ha estado en la agenda de grandes clubes europeos como Madrid y Barcelona aunque de sobra es conocida la fama de duro negociador que tiene el presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis. Sin embargo, el palaciego espera ampliar contrato muy pronto. "Gusta que te vinculen a esos clubes, pero siempre he dicho lo mismo: me quedan cuatro años en Nápoles y estoy muy contento. El míster me transmite la confianza que todo jugador necesita. Están hablando el club y mis representantes y espero que se llegue a un acuerdo. Yo estoy muy contento desde el primer momento que llegué. Me han dado mucha confianza".

El jugador criado en la cantera del Betis también recuerda su etapa en Heliópolis, y sobre todo, el esfuerzo de su madre por llevarlo a entrenar cada tarde: "Gracias a ella logré ser profesional del fútbol, estar ahora aquí. Ella dio todo lo que tenía para que yo cumpliera mi sueño. Se sabía el camino de memoria. Me llevaba a los entrenamientos cada día, a los partidos y por la mañana trabajaba allí".

"Se pasaba el día en la carretera, no le daba tiempo casi ni a comer para sacar a sus tres hijos adelante. Era una situación muy difícil. Gracias a Dios ahora estamos muy bien y ha tenido recompensa. Mi madre es mi ídolo. Hay que tener mucho valor para hacer lo que ella hizo. Mi mayor icono es ella", asegura el centrocampista.