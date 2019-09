El Betis lo intentó con Aleñá

El Betis intentó hasta el último momento la incorporación de un mediocentro defensivo en el último mercado, sin embargo, las limitaciones económicas condicionaron las gestiones de la dirección deportiva que comanda José Miguel López Catalán.

De hecho, el propio consejero verdiblanco así lo admitía en declaraciones a los medios oficiales verdiblanco donde hacía balanca del mercado de fichajes: "Hasta el día 2 a las 23:59 estuvimos atentos a las posibilidades que había, aunque veíamos la plantilla prácticamente cerrada desde la llegada de Álex Moreno, con dos jugadores por posición. Era la plantilla que queríamos pero nunca puedes dejar de trabajar y esperar oportunidades de mercado del último día, es nuestro deber y nuestra obligación, ya ha pasado en temporadas anteriores pero esta vez no ocurrieron".

Operación que el Betis intentó como hiciera el verano pasado con Lo Celso y que tan buen resultado ofreció: "Esos últimos días hay grandes jugadores que quieren salir de clubes importantes, solo tenemos que recordar el caso de Lo Celso, operaciones de ese tipo la sabemos y solemos trabajar y en este caso no se materializó ninguna, pero la satisfacción que tenemos con la plantilla es importante, siempre trabajando pero sin ninguna preocupación porque no haya salido ninguna de esas últimas operaciones".

Y entre los nombres que tanteó el club se encontraba el del jugador de la Juventus Emre Can, pero no fue el único. Canal Sur Radio desvelaba este martes que el Betis también estuvo negociando con el Barcelona para la incorporación de su canterano Carles Aleñá. El internacional sub 21 no es precisamente un jugador de perfil defensivo, pero sí muy del gusto de Rubi, que buscaba ampliar la nómina de jugadores para el centro del campo.

La falta de tiempo y la oposición del Barcelona a desprenderse de él ante el temor de que Rakitic terminase saliendo a última hora impidieron que el jugador de Mataró terminase vistiendo de verdiblanco, una opción que veía con buenos ojos en su deseo de sumar minutos, algo que en Barcelona tiene más limitado.

También estuvo el Betis trabajando en la operación del argentino Marcelo Díaz prácticamente hasta última hora, como informó ESTADIO Deportivo y posteriormente el propio jugador confirmó en medios de su país: "Me llegó un mensaje del Betis el domingo (31 de agosto) sobre el cierre del mercado, pero finalmente no se pudo dar".