Betis 1-1 Getafe: El mismo guion, con final más dulce

El Betis no termina de arrancar. Parecía que el parón de selecciones, pese al triunfo contra el Leganés, iba a venir bien a los de Rubi para reforzar conceptos y mejorar en aspectos como el defensivo, hándicap perpetuo en Heliópolis, aunque no fue así. Una defensa muy adelantada, la presión alta del Getafe y varias desaplicaciones, con el foco sobre Kaptoum -se esperaba a Javi García y no a él en el eje por Guardado-, conformaron un cóctel que se atragantó otra vez en casa a los verdiblancos, si bien esta vez el esfuerzo para remontar (dos de las tres veces, con uno menos) le dio para salvar un punto.

No hay un encuentro tranquilo este curso en La Palmera. La tempranera expulsión de Joel ante el Valladolid, el 0-1 del Leganés (que pudo ser volteado, al menos) y, este domingo, la roja directa, VAR mediante, a William Carvalho en el ecuador del primer tiempo, condicionado por la impericia de un Kaptoum muy incómodo sobre un césped resbaladizo. Sendas pérdidas en la salida del camerunés costaron el 0-1 (Mata transformó el claro penalti de Barragán a Cucurella, un incordio constante para el que pudo ser su equipo hace dos veranos), quedarse con diez y un par de contragolpes sin consecuencias graves a la postre, suficiente para que la grada le abroncara cada vez que tocó la pelota.

Incluso, cabe considerar la derrota por la mínima una buena noticia para los anfitriones, porque la montaña pudo ser más escarpada. Así, a los cuatro minutos, entre el propio Carvalho y el palo evitan el tanto de 'Cucu', al tiempo que, en el 27 y ya con uno más el rival, Jason bota la falta desde la frontal que lo propició y que, tras rebotar en la barrera, se envenenó hasta que Joel rescató la bola de la misma escuadra para mandarla a córner. Además, el árbitro no quiso ver un manotazo de Barragán a Mata que olía a penalti y expulsión. Y, con el tiempo cumplido, Molina se inventó un regate a tres zagueros para disparar a quemarropa y que su compañero, el '7', no pudiese remachar.

Poca producción local antes y después del gancho al mentón que supusieron el gol azulón y la segunda inferioridad del curso en cuatro jornadas. Canales, desde una posición más centrada en la sala de máquinas, se echó al Betis a la espalda y generó peligro con sus clásicas arrancadas. Un zurdazo desde la frontal que se le escurrió a David Soria de las manos y un par de regates en el alambre de Fekir infundieron cierta esperanza a la parroquia heliopolitana para una reanudación, que arrancaría con un órdago a la grande de Rubi: Loren por Kaptoum, dejando un 'trivote' tremendamente ofensivo, formado por Fekir, Canales y Joaquín.

Jorge Molina, con un chut a la media vuelta con su pierna mala, estuvo a punto de sentenciar a los dos minutos, porque las transiciones del equipo de Bordalás eran mortales de necesidad. Por ejemplo, un mal despeje de Barragán habilitó al alcoyano, cuyo pase de la muerte lo mandaría a córner Sidnei. Pedraza, puro corazón, se plantó en el semicírculo en el 58, pero el esférico le cayó a la derecha, por lo que bastante hizo con disparar arriba. El caso es que, como ocurriera en la jornada inaugural, el juego se fue equilibrando, acaso por el cansancio del Getafe y su mala gestión de las contras, pero también por el empeño y el sacrificio verdiblancos, con pocos réditos por el momento ofensivamente hablando.

Hasta que Loren, que provocó dos amarillas nada más salir, se sacó de la chistera un pase interior a Fekir, derribado en el área por un Djené que 'se comió' su recorte. Joaquín, engañando a David Soria, puso el empate en el marcador con tremenda clase. Quedaba más de un cuarto de hora y cualquier cosa, visto el panorama, podía pasar en el Villamarín, pues nadie plegaba velas.

Y ocurrió lo peor, pues una pérdida del capitán bético brindó a Cucurella la opción de asistir a Ángel, que regateó a Joel y cruzó ante la estirada a la desesperada de Mandi. Era el minuto 87 y el jarro de agua fría habría sido, sin duda, definitivo, aunque el VAR, en esta ocasión, invalidó por un fuera de juego ajustadísimo el 1-2. El susto fue, a la vez, bálsamo y narcótico en las postrimerías. Álex Moreno evitó males mayores ante Ángel de nuevo en un alargue donde el corazón se impuso a la mente. Loren, que se revolvió para golpear con el antebrazo (medio sin querer, seguro que sin intención) a Damián Suárez, se marchó por una roja tan rigurosa o más que la de Carvalho. Una mera anécdota que, eso sí, resuelve el debate sobre quién será la punta de lanza en El Sadar.

Ficha técnica:

1 - Betis: Joel Robles; Barragán, Mandi, Sidnei, Pedraza (Alex Moreno, m.83); Joaquín (Javi García, m.88), Kaptoum (Loren, m.46), William Carvalho, Canales; Fekir y Borja Iglesias.

1 - Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Cabrera, Nyom; Jason (Timor, m.69), Arambarri, Maksimovic (Enric Gallego, m.86), Cucurella; Jorge Molina (Ángel, m.61) y Mata.

Goles: 0-1, M.15: Mata, de penalti. 1-1, M.73: Joaquín, de penalti.

Árbitro: José Luis González González (Comité Castellano-Leonés). Expulsó con roja directa al bético William Carvalho (m.23) por una entrada por detrás a un contrario y a su compañero Loren, en el 94, por darle un golpe a un adversario. Además, amonestó a los locales Mandi (m.08), Barragán (m.12) y Fekir (m.53) y a los visitantes Jason (m.36), Nyom (m.50), Arambarri (m.52), Maksimovic (m.74), Djene (m.78) y Cucurella (m.85).

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Benito Villamarín ante cerca de 48.000 espectadores. Antes del encuentro se presentó sobre el terreno de juego al equipo del Real Betis de LaLiga Genuine.