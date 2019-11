El Betis, la motivación de Durmisi

Durmisi aún no ha jugado ni un solo minuto en lo que va de temporada.

Pese a que hace año y medio que se marchó a la Lazio, Riza Durmisi sigue muy pendiente del Betis. Y muchos béticos de él. A lo largo de este tiempo han sido constantes sus mensajes, especialmente cuando llegaba un derbi o el conjunto verdiblanco lograba una victoria importante, y nunca ha dejado de demostrar su beticismo.

Tanto cariño se ha visto correspondido. En una temporada para olvidar, en la que no ha jugado ni un solo minuto, Durmisi asegura estar motivado y señala, en parte, como culpables de todo ello a los aficionados béticos. "Gracias a ellos que siempre me apoyan", asegura el danés y señala que pese a apenas contar para Simone Inzaghi y de haber salido de su selección, no pierde la esperanza.

Tras marcharse del Betis, el lateral zurdo danés comenzó la pasada campaña jugando de forma intermitente en la Lazio, pero una lesión en el codo le sacó del equipo y sólo regresó durante algunos partidos en la parte final de la temporada. Al final sumó sólo 318 minutos repartidos en diez encuentros. Por ello, fue declarado transferible el pasado verano, pero al no encontrar equipo se quedó en Roma, sin contar para Inzaghi.

Ahora, las convocatorias internacionales le han permitido entrar en el grupo y, al menos en los entrenamientos, sentirse futbolista. "Extraño jugar, pero confío en Dios, vendrán tiempos mejores. Nunca voy a perder la esperanza", indicaba un Durmisi que se automotivaba en las redes sociales: "Estoy de vuelta. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Sólo quiero divertirme".