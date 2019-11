Edgar: "Estoy contento por el partido pero sobre todo con la victoria"

El once elegido por Rubi para el partido tenía una gran novedad, la presencia de Edgar González. El jugador del Betis Deportivo, que debutaba en Primera División, ha realizado una gran actuación en un partido exigente. El propio Edgar mostró su satisfacción tras el partido por la victoria y por el debut: "Espectacular, para mí ha sido un partido especial, es lo que soñaba desde pequeño, que mejor que hacerlo en este estadio. Es increíble cómo se vive el fútbol aquí. Estoy contento por el partido pero sobre todo con la victoria".

Titular en el día de hoy: "El míster desde mediados de semana me dio la responsabilidad y me dio confianza. Siempre existe la tensión y los nervios del debut pero los compañeros me han ayudado mucho a sentirme cómodo en el campo".

Edgar, que tuvo que ocupar también el centro del campo, terminó lesionado: "Una posición en la que no estoy acostumbrado a jugar, los esfuerzos no son los mismos. La tensión, el ritmo, veía que no llegaba a las carreras y mejor pedir el cambio, pero bueno, contento por la victoria".

Buen debut en Primera: "Rodeado de estos jugadores es más fácil porque sabes que en cualquier momento pueden hacer gol. Su gol vino en un momento en el que estábamos bien. Pudimos empatar y después marcar el segundo".