Fekir, el fútbol de la calle que lidera estadísticas en la elite continental

Los regateadores están en peligro de extinción. En el fútbol de hoy día no vale con ser gambeteador y tampoco ya ningún rival te permite serlo, porque los defensores han subido mucho el nivel, tanto individual como colectivamente.

Nabil Fekir defendía en El País recientemente, además, que "se ha perdido el fútbol de la calle", porque es en libertad, sin ataduras tácticas y teniendo que sortear todo tipo de obstáculos (piedras, farolas, árboles, patadas, bancos...), donde se adquieren picardía, capacidad técnica y habilidad, pero se da la circunstancia de que los balones desaparecieron de las plazas con la misma velocidad con la que lo hicieron las cabinas y con que la Play, como mucho, se coge habilidad en las muñecas.

El franco-argelino es uno de esos pocos profesionales que aún juegan de manera impensada, que van actuando en función de lo que ocurre y no de lo que previamente le han dictado. Él se lo puede permitir, porque es un futbolista top, de los que hacen su juego aun perteneciendo a un equipo con problemas y en situaciones delicadas, como la que está atravesando el de Rubi.

No en vano, lidera algunas estadísticas, como la de ser el jugador de LaLiga que más dispara o la de ser el futbolista que más faltas recibe por encuentro (4,2), algo que da buena muestra de que se trata de alguien imprevisible con el balón en los pies y cualificado técnicamente para esconderlo o el desborde.

Más faltas recibidas en las cinco grandes ligas de Europa:



No en vano, el ex del Lyon es el quinto mejor regateador del Viejo Continente, con 3,7 completados de media cada 90 minutos y estando sólo por detrás en esta particular clasificación de futbolistas de la talla de Messi (4,5) o Hazard (4,4). El de Fekir es el triunfo del desenfadado fútbol de la calle entre las ataduras de la elite.

Máximos regateadores en las cinco grandes ligas de Europa: