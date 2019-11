El Barcelona no se olvida del bético Edgar González

A sus 22 años, Edgar González cumplió el pasado domingo, ante el Valencia, el sueño de cualquier futbolista: debutar en Primera división. A Rubi no le tembló el pulso, ante las bajas de Feddal por sanción y Bartra por lesión, y tiró del espigado defensor catalán, que cumplió con creces.

Con su padre, Luís González, que jugó cuatro campañas en la elite del fútbol español a comienzos de los noventa, tres de ellas con la camiseta del Espanyol, Edgar llegó a la cantera perica en 2015, pero tras un año en el conjunto juvenil, pasó las dos últimas cedido en el Cornellà.

El Betis lo rescató hace un año y medio, en el verano de 2018, y le prometió hacer la pretemporada con el primer equipo. Ya Setién tomó buena nota de ello y le hizo debutar la pasada campaña en Copa del Rey ante el Racing, llegando ahora su oportunidad en Liga de la mano de Rubi.

Pero el zaguero de Sant Joan Despí también vistió de joven de azulgrana. Y en el Barcelona no se ha olvidado de él, felicitándolo por su estreno en la máxima categoría. "Muy orgullosos de nuestros Barça Escola Alumni. Edgar González ha debutado en Primera división. ¡Enhorabuena!", reza el mensaje del club blaugrana en Twitter.

Ahora, Edgar tiene ante sí el reto de consolidarse y seguir ganándose minutos en la primera plantilla, con la que trabaja de forma habitual, siendo al mismo tiempo un fijo para Ruano en el Betis Deportivo como central. Ante el Valencia ya demostró una pincelada de sus cualidades y también su polivalencia, pues alternaba un puesto en el centro de la zaga, junto a Mandi y Sidnei, con una posición más adelantada, entre Canales y Guardado.

"Ha sido espectacular, un partido muy especial, lo que venía soñando desde pequeño y qué mejor que hacerlo en este estadio. El míster me dio la responsabilidad y mucha confianza, y aunque no había jugado nunca en esa posición y los esfuerzos no son los mismos, los compañeros me han hecho sentir muy cómodo", dijo tras el triunfo frente a los ches.