Mehmet Aurelio y el mal recuerdo de su etapa en el Betis

El nombre de Mehmet Aurelio está ligado en el Betis a un año que empezó con fichajes muy llamativos y muchas esperanzas y acabó con el equipo en Segunda; y a otro en el que el "Madrid de Segunda", según Lopera, acabó fuera de las tres primeras plazas y sin opciones de ascenso.

Fueron los dos últimos años del empresario del Fontanal al frente del club. Dos temporadas que están entre los más tristes de las últimas décadas para los aficionados verdiblancos y también para un Mehmet Aurelio cuya ausencia fue clave para que el Betis no alcanzara ninguno de sus objetivos.

El turco-brasileño no pudo jugar los seis últimos partidos de la 08/09, en los que el Betis perdió la categoría, y los tres primeros meses de competición de la campaña siguiente, en la que el equipo verdiblanco cedió grandes opciones de ascenso, que luego no pudo recuperar con la llegada de Víctor Fernández. Y regresó a Turquía con el sabor amargo de no haber podido cuajar en España.

"En el Betis jugué durante dos años, pero sufrí muchas lesiones. Tuve una operación de rodilla y estuve alejado del campo durante 7 u 8 meses", asegura en una entrevista a Ajansspor, en la que desvela que también tuvo problemas de adaptación: "El Real Betis bajó a la Segunda división. Con mis lesiones, en aquel momento, estaba pensando incluso en dejar el fútbol. Mi familia no había logrado adaptarse a España y sólo quería volver a Turquía", aseguraba el internacional otomano, que ficharía por el Besiktas, donde aún se mantuvo en activo un par de años antes de retirarse en el modesto Olaria AC de su país de origen.

En el Besiktas compartiría centro del campo con Guti, con los portugueses Quaresma, Simao o Hugo Almeida y el hoy bético Sidnei. Ahora vive en Estambul y, como bagaje de su paso por el Betis, quedan sus 59 partidos en dos temporadas, 6 goles y 2 asistencias.