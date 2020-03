La portería del Betis en cuarentena.

La portería es una de las líneas que más quebraderos de cabeza está dando al Betis esta temporada, una vez que el pasado verano se marchara Pau López a la Roma y arribara un Dani Martín que ha demostrado estar demasiado verde todavía, lo que ha rebajado la competitividad bajo palos y ha convertido en titular prácticamente indiscutible a un Joel Robles que a lo largo del curso ha alternado momentos de mucho acierto con otros de más dudas. Por ello, la comisión deportiva del Real Betis Balompié ya está manos a la obra de cara al próximo verano, con la clara intención de reforzar una posición que se antoja fundamental.

Mientras tanto, las estadísticas no hacen más que refrendar el error y poner de manifiesto, también, el dicho de que 'a perro flaco todo son pulgas'. Y no es para menos, puesto que el Betis de Rubi sea el segundo equipo de LaLiga que ha dejado su portería a cero en menos jornadas (cuatro de 27 jugadas), no es casualidad. Al igual que tampoco lo es el hecho de que un Espanyol colista sea el único que empeora el registro de los verdiblancos, habiéndolo conseguido tan sólo en tres ocasiones.

Menos culpa tienen Rubi y su plantel, en cambio, de que el Betis sea el tercer equipo de LaLiga con más penaltis en contra (nueve en total), habida cuenta también de que más allá de la dureza con la que puedan medirse sus zagueros en el área, las decisiones arbitrales tampoco están siendo lo más beneficiosas posible.

Eso, unido al hecho de que los penaltis son la tarea pendiente del arquero verdiblanco, pues... Se junta el hambre con las ganas de comer. O lo que es lo mismo, que Joel Robles es el portero que más penaltis ha recibido en esta liga, sin parar ninguno, como refleja a ED @LaLigaenDirecto.

Y es el que último penalti que detuvo Joel data de 2017, defendiendo la portería del Everton en un partido de Europa League. Desde entonces, 11 penas máximas como bético que ha recogido de las redes; dos el curso pasado (una en Europa League y otra en LaLiga) y nueve en lo que va de la 19/20. Los datos, por tanto, hablan por sí solos: recomiendan la necesidad de poner a la portería del Betis también en cuarentena.