Lo que se juega el Betis tras la pandemia

La aplicación del Estado de Alarma por parte del Gobierno como mínimo hasta el próximo 11 de abril, ha llevado a LaLiga y la Federación a acordar dejar en manos de los poderes públicos la decisión más importante en estos momentos para el mundo del fútbol: la fecha para la reanudación de la competición, si procede, o, en su defecto, la cancelación de la misma. Ni LaLiga ni la Federación se van a atrever a tomar una decisión de ese calado, poniendo por delante la seguridad de todos los profesionales que participan en ella.

Con ese panorama incierto, los clubes permanecen expectantes conscientes de todo lo que hay en juego y no sólo a nivel económico. Los jugadores también esperan noticias mientras se afanan en no perder la forma. Su condición física es lo único que en estos momentos está en su mano, por lo que, a pesar de las limitaciones, se esfuerzan en mantenerla en sus domicilios.

En el caso de muchos futbolistas, además de su salario, también está en juego su futuro. En los encuentros que quedarían por disputar podría cambiar su sino, para bien o para mal. De este modo, ESTADIO repasa la situación en la que se encuentra cada jugador en estos momentos y cómo afectaría a cada uno de ellos que se suspendiese la competición en estos momentos.





Bajo palos

Así, en la portería no parece que vaya a haber cambios significativos se juegue o no los 11 partidos que restan. En el club ya han tomado la decisión de ceder a Dani Martín la próxima temporada y buscar un portero que eleve la competencia bajo palos y le compita la titularidad a Joel Robles.





Defensa

En la zaga, en cambio, hay mucho más en juego. De los centrales, tan sólo Bartra parece tener a continuidad asegurada. Con contrato hasta 2023, sólo una oferta fuera de mercado, haría al jugador y al club replantearse su situación. Con negociaciones con el club desde hace meses para una renovación que no termina de cerrarse, el parón no podría haber llegado en un momento más inoportuno para Mandi. El central argelino tiene bastante mercado y, aunque tiene un año más de contrato, asegurar su continuidad a día de hoy sería muy atrevido. El futuro de Sidnei es toda una incógnita. El central brasileño estuvo a punto de irse en enero. Las lesiones le relegaron a un segundo plano del que le ha costado salir, pero en los dos últimos encuentros ha mejorado sus prestaciones, exhibiendo ante el Real Madrid su mejor versión de nuevo. Lo que queda de Liga podrían ser una oportunidad de oro para terminar de convencer al Betis de que tiene sitio la 20/21. Con Feddal tampoco está a cosa clara. Hace unas semanas tenía pie y medio fuera, pero Betis y Valencia finalmente no llegaron a un acuerdo para su traspaso. Muy querido por la afición, este año ha estado lejos del rendimiento que ofreció el pasado curso. Tiene contrato hasta 2021.

En los laterales, la lógica invita a pensar que sólo seguirán Álex Moreno y Emerson, con contrato éste último hasta junio de 2021. Pero el ex del Rayo ha despertado el interés de varios equipos de la Premier y la Bundesliga, y en el Betis no se cierran a oír ofertas. Pedraza, que está cedido por el Villarreal, y Barragán, que acaba contrato, no seguirán pase lo que pase con LaLiga.





Centro del Campo

Lastrado este año por las lesiones y sin Eurocopa que disputar, pero William Carvalho (contrato hasta 2023) sigue teniendo mercado, sobre todo en Portugal. Además, es una de las fichas más altas de la plantilla, lo que unido a que con bastante probabilidad el Betis no jugará en Europa la próxima temporada, podrían ponerle en el escaparate.

De Guido se espera mucho de cara a la próxima temporada, después de su lógico periodo de adaptación este semestre, truncado por el paro en la Liga. Aunque le queda un año de contrato, pocos cuentan con que Javi García siga el próximo curso, independientemente de que se juegue o no los partidos.

Todo lo contrario que Édgar, que se ha afianzado en el primer equipo gracias a su versatilidad. Aleñá regresará al Barcelona. Guardado, que renovó hace poco hasta 2022 tiene un peso específico dentro del vestuario, algo que no se espera que cambie a corto-medio plazo. A jugadores como Nabil Fekir o Sergio Canales no les hace falta once partidos para demostrar su nivel, de sobra contrastado. En su caso, más determinante es si cabe saber si el equipo competirá o no en Europa y si, en caso negativo, el Betis se ve en la obligación de venderlos para poder cuadrar las cuentas. Son dos de los valores más altos de la plantilla. Con destellos de calidad pero sin terminar de romper, Diego Lainez sigue contando con la confianza del club, que de momento no se plantea su salida. Tello es otro de los jugadores cuya calidad es de sobra conocida. Su gol ante el Real Madrid ha transformado el rechazo de parte de la afición de nuevo en elogios. El catalán demanda más minutosy ofertas tiene siempre sobre la mesa. Resta por saber si serán lo suficientemente importantes como para convencer al Betis, que hizo un importante desembolso por él.

Juanmi está inédito esta temporada por culpa de una lesión, mientras que Joaquín está a un nivel elevadísimo y se ha ganado estar un año más en el equipo.





Delanteros

Borja Iglesias y Loren Morón son la cara y la cruz de la moneda. El marbellí es el pichichi del equipo y arrancó de una forma impresionante la temporada, pero no ha logrado mantener el ritmo. Sin embargo, son varios los equipos que están detrás de él, entre ellos el Nápoles, y varios de la Premier. Por su parte, Borja Iglesias no ha respondido a las expectativas en su primer año como verdiblanco, pero pocos dudas de su continuidad. Lo que se espera es que, en el caso de que se reanude la competición, sea capaz de maquillar sus pobres números.