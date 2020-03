El exbético Juande y su experiencia con el COVID-19 desde Australia

El exbético Juande Prados lleva desde junio de 2018 en Australia defendiendo los colores del Perth Glory, equipo que milita en la A-League. Desde allí ha atendido a 'Goal.com' para relatar cómo está viviendo la crisis del coronavirus, una pandemia que está comenzando a hacer sus estragos en el país, aunque de momento los niveles de alarma están lejos de los españoles.

"Este martes, la Federación Australiana comunicó que se suspendía la competición. Hoy, hemos tenido una reunión en el club donde nos han indicado que esa suspensión es hasta el día 22 de abril. Así que tendremos que esperar hasta esa fecha para saber si, al final, se puede concluir o se llega a cancelar todo, algo que no sabremos hasta entonces", asegura el centrocampista motrileño que relata cómo ha tenido que estar jugando partidos hasta el pasado fin de semana. "Al final, creo que todo ha ido en consonancia con las restricciones que ha tomado el Gobierno de Australia. Nosotros jugamos el pasado día 14 en Sydney cuando no había aun mucha alarma pero sí existían ya algunos casos en el país. Y, sinceramente, creo que no había necesidad, porque justamente allí es donde estaba el foco mas grande de infectados. Por lo tanto, tuvimos que prepararnos, tomar el avión, aeropuerto con lo que eso significa ahora, jugar allí el encuentro a puerta abierta€ Creo que ya por entonces se podría haber cancelado, pero no se decidió así y el Gobierno empezó a endurecer sus restricciones esta semana y de ahí, supimos que pronto se cancelaría la Liga porque incluso paralizaron los vuelos nacionales".



Juande analiza cómo puede afectar este parón a su competición. "Se puede analizar desde muchos puntos de vista, pero si me baso sólo en lo deportivo, que es lo nuestro como futbolistas, es muy complicado. Las medidas del Gobierno, al final, no dejan que los clubes puedan entrenar juntos porque lo han cancelado, con lo que el club no puede seguir dinámica normal y nos mandó un plan de entrenamiento para que lo hagamos en casa o incluso en parques donde no tengamos contacto con la gente. El equipo nos pide que tengamos cuidado y que no salgamos de casa salvo para cosas excepcionales".



El que fuera jugador verdiblanco entre 2005 (Betis B) y 2011 apunta, además, que el carácter de los australianos y su forma de afrontar esta pandemia le invita a ser optimistas. "Es cierto que no estamos al nivel de España, porque estamos en nivel 2 de alarma, lo que conlleva que no hay grandes eventos donde se reúna gente pero no hay prohibición como tal de no poder salir a la calle. Aquí la gente es muy responsable y educada, con lo que nada más comunicarse algunas restricciones, la gente va más allá y aunque no está prohibido salir, realmente las calles están desiertas. Así que, al menos, sales y puedes tomar el aire, darte un paseo y debido a lo espacioso que es aquí todo, puedes estar tranquilamente al aire libre y no tener contacto con nadie en horas si no quieres".



En cuanto a la familia que tiene en España, Juande afirma que, de momento, no conoce a nadie de su entorno que esté pasando la enfermedad, pero sí se muestra orgulloso de sus padres y hermanos por la labor que están realizando estos días. "No tengo casos de contagio en familias ni en amigos, pero mis padres y mis dos hermanos, trabajan seleccionando verduras y frutas para los supermercados y, por tanto, no pueden dejar de trabajar porque es esencial según están las cosas. Eso me hace estar más orgulloso de ellos porque están ayudando a mucha gente. Ojala y no tengamos casos y que en España todo se solucione lo antes posible".

Por último, Juande señala las diferencias entre LaLiga española y la A-League, en cuanto a las consecuencias que se pudieran derivar de esta crisis sanitaria. "Real Madrid y Barcelona, por ejemplo, si no se termina la Liga, tendrán ejercicios negativos pero, al final, tienen ingresos y público. Los grandes de Primera división sí sacan la cabeza, pero aquí en Australia es diferente y no deja de ser el tercer o cuarto deporte del país y dependen exclusivamente del dinero de la televisión. Sin ese dinero, no se pueden crear sus plantillas, crear sus proyectos y seguir sumando. Espero que no suceda. Esta gente es súper educada, siguen todo a rajatabla y ojala en mayo se solucione todo y podamos terminar la Liga".