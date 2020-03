Borja Iglesias 'ficha' por el Suicide Squad

La pandemia en la que se ha convertido el coronavirus ha traído consigo, entre un sinfín de aspectos más, la paralización de prácticamente todas las competiciones deportivas, de ahí que el Betis, al igual que el resto de clubes de LaLiga haya detenido sus entrenamientos y los jugadores se encuentren confinados en sus respectivos hogares.



Con mucho tiempo libre, más allá de los entrenamientos programados en casa en base al plan de trabajo que les ha preparado el club para que no pierdan la forma, los futbolistas pasan su confinamiento como pueden, destacando muchos por su carácter solidario ante todo lo que está aconteciendo. Ese ha sido el caso, por ejemplo, del bético Borja Iglesias, quien ha sabido aprovechar una de sus aficiones, los videojuegos, para ayudar a la sociedad. Y de camino, también, distraerse.



Prueba de ello, sin ir más lejos, el torneo solidario de FIFA que llevó a cabo junto a Ibai Llanos, después de que ya hubiera protagonizado un Gran Derbi virtual con el sevillista Sergio Reguilón, con motivo del aplazamiento del mismo en LaLiga.



Ahora, Borja Iglesias ha aprovechado para jugar al PES (Pro Evolution Soccer), otro simulador de fútbol, fichando por el Suicide Squad, tal y como explica a ESTADIO Deportivo su capitán: "Se trata de un equipo de la modalidad 10vs10 del PES que juega en manual, es decir completamente distinto a como juega la mayoría de la gente. Competimos en ligas organizadas entre diferentes equipos manual del mundo. Nada profesional, por matar el tiempo. Nos escogemos un equipo real (de una calidad determinada, no los grandes de Europa) y tenemos nuestros calendarios".



Y es que el delantero del Betis no ha fichado por un equipo cualquiera, sino por todo un grande. "El año pasado, por ejemplo, fuimos los campeones de esa modalidad, con el Bournemouth", explican desde la escuadra virtual. Un fichaje que, a diferencia de lo que le ocurrió al Betis el pasado verano, ha sido mucho menos costoso para el Suicide Squad: "De repente vi que Borja también juega al PES en manual. Cuando hablamos de manual es que la máquina no te ayuda en nada. Los pases y los tiros corresponden exactamente con tu 'puntería'. Tienes que ser muy preciso en dirección, potencia€ Así que un poco en broma y un poco en serio, le respondí a un tuit cuando empezó el confinamiento. Él tenía pensado hacer una sesión con sus seguidores de Fornite (otro juego de moda) y le propuse echar un 10vs10 en manual. Le gustó la idea, me comenzó a seguir y acabamos buscando un momento en el que nos viniese bien a todos echar unos partidos".



El debut de Borja Iglesias como gran referente en el ataque del Suicide Squad se produjo este pasado viernes, a las 22:00 horas; momento en el que se dio cita una convocatoria internacional con la que ya quisiera contar muchos técnicos de LaLiga: "Teníamos pensado echar un par de partidos entre todos los de mi equipo; gente de Alemania, Serbia, Italia, Francia, España... Pero al mismo tiempo, también, buscar algún equipo rival para jugar un amistoso. Acabamos consiguiendo ocho equipos 'manual' y decidimos improvisar un pequeño torneo".





Borja Iglesias se apunta también al Mario Kart

El estreno no pudo ser mejor para, ganando su equipo el primer partido. Sin embargo, la competición no pudo finalizarse, al saturarse la red de PlayStation con motivo del confinamiento y el hecho de ser 20 personas diferentes repartidas por el mundo jugando un mismo partido.Un inconveniente que, sin embargo, no ha impedido que haya una continuación, y es que Borja Iglesias ha firmado para largo con el Suicide Squad:No sólo de fútbol vive el hombre, y tampoco Borja Iglesias. El delantero del Betis está aprovechando su confinamiento para ponerse al día en la PlayStation, siendo muy activo en todas las campañas solidarias que diversos futbolistas y figuras de los e-Sports están llevando a cabo. Competiciones de FIFA y PES, Fortnite... Pero también se ha apuntado el ex del Espanyol al Mario Kart. Este sábado, a partir de las 16:00 horas. Vienen curvas... y plátanos.