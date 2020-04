José Alberto Cañas: "En nombres este Betis es mejor que el de Champions"

Después de nueve temporadas formándose en el Real Betis, llegando a jugar con el primer equipo, José Alberto Cañas milita en la actualidad en el Estrella Roja de Belgrado (tiene contrato en vigor hasta la próxima temporada) tras convertirse en un trotamundos del fútbol y pasar por Swansea, Espanyol, Paok de Salónica. La suerte se alió con él porque se encontraba en España con permiso del club debido al embarazo de su pareja y, aunque inicialmente quería volver a Belgrado, se decretó el estado de alarma en nuestro país y está viviendo en la Línea de la Concepción la grave crisis sanitaria que ha provocado en todo el mundo el coronavirus.



"Al menos puedo estar aquí con mi familia porque obviamente es más duro cuando estás solo y no con junto a los tuyos. En Serbia la gente ya está concienciada, no sale de casa porque sabe que es un virus peligroso. Ya sólo se sale para hacer la compra o para comprar algún fármaco", ha manifestado Cañas, sobrino que el que fuera capitán del Betis Juanjo Cañas, en los micrófonos de Radio Marca Sevilla en los que ha abordado otros temas de interés.



Las medidas en Serbia, igual de restrictivas que en España

Ellos se lo tomaban como nosotros hace un mes, pero han visto lo que está pasando en el resto de Europa y están tomando las mimas medidas drásticas que nosotros.



Incertidumbre respecto al reinicio de la liga en Serbia

Los clubes están hablando para llegar a un acuerdo, pero no se sabe nada. Por lo que me dicen es probable que se reanude la liga a finales de mayo o junio, pero no hay nada seguro.



Sus compañeros bien de salud

No hay ningún caso en nuestro equipo y esperemos que no lo haya en ningún otro futbolista o persona que se dedique al deporte. Allí nos quedan siete jornadas más un play-off. Si no se hubiera suspendido, de abril a mayo se hubieran jugado los partidos de play-off.



Menor perjuicio económico en la liga serbia que en las grandes ligas europeas

Las ligas fuertes tienen más que perder que las débiles. No creo que haya problemas económicos, aunque son los patrocinadores los que apoyan y dan dinero. La repercusión allí es menor y afectaría, pero no tanto como a España, Inglaterra, Italia o Alemania donde la televisión tiene un peso importante.



Complicaciones para jugar fase previa de la Europa League

Nosotros tenemos un hándicap porque el 2 de julio empezamos a jugar la fase previa en Europa. Tenemos cuatro rondas para poder llegar a la fase de grupos y eso lo complica todo un poco más.



Será imposible volver al máximo rendimiento

La gente intenta mantener el ritmo, pero en sus casas, sin balón, es imposible estar igual que con una pretemporada. La gente necesita esa preparación porque es imposible estar al cien por cien para competir si no trabajas con el grupo.



Una trayectoria impresionante lejos del Betis

Cuando empecé en el Betis mi pensamiento era seguir, el fútbol y la vida no me han dado esa continuidad, pero sí la oportnidad maravillosa de competir en otras ligas.



Feliz en Serbia

En Serbia hay calidad de vida. La ciudad (Belgrado) tiene muchas cosas, muchas cosas que ver, se come muy bien, es una ciudad magnífica. Belgrado y Serbia como país es una cultura diferenre, pero a mí de momento me encanta estar allí, me ha sorprendido



Palabras de Mel asegurando que el actual es el mejor Betis de la historia

Quitando el equipazo que teníamos cuando entró en Champions, por nombres este equipo es mucho mejor. Es un grandísimo equipo. Al final ya sabemos cómo es LaLiga de fuerte en España. Hay muchos equipos con gran nivel y cada partido es una final. El Betis ha estado renqueante y creo que llegará el momento en el que encuentre esa regularidad porque el equipo sigue creciendo. Si no es este año, esperemos que sea el próximo, Yo confio mucho en el Betis y ojalá se meta en los puestos de Europa porque se lo merece por la afición que tiene, por la plantilla y por lo que representa el club.



Muy amigo de Pozuelo, enamorado de la NBA

Hablo bastante con Pozu, está muy bien. Está a niveles estratosféricos. No ha visto en su vida un partido de la NBA y ahora va a verlos y entra en los vestuarios como Pedro por su casa.